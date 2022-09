Xiaomi vanta un listino di prodotti davvero ricco e che comprende anche le gettonatissime smart band. Se stai cercando proprio un indossabile utile per tenere d’occhio l’attività fisica e i dati sulla salute, allora devi assolutamente prendere in considerazione l’offerta odierna sulla Mi Smart Band 5 di Xiaomi, che su eBay passa da 39,99 euro a 16,99 euro. Ricorda di utilizzare il coupon SETT22 prima di concludere l’acquisto per ottenere lo sconto di 3 euro.

L’articolo è venduto da Monclick Italia, account più che affidabile (96,7% di feedback positivo con oltre 200mila recensioni). La spedizione è gratuita.

Leggera e con un design minimalista e decisamente gradevole, la Mi Smart Band 5 la puoi indossare in qualsiasi circostanza.

Certo, è incredibilmente utile durante gli allenamenti per monitorare le calorie bruciate, i passi compiuti, la distanza percorsa e il battito cardiaco, ma è altrettanto valida nelle situazioni di vita quotidiana per non perdersi notifiche e altro. E per dare un’occhiata all’orario, ovviamente.

L’indossabile di Xiaomi è compatibile sia con iOS che con Android e puoi personalizzare la tua esperienza d’uso con l’applicazione gratuita da scaricare da App Store e Google Play Store. L’autonomia è straordinaria e ti garantisce più di 10 ore di utilizzo continuo.

Il cinturino regolabile, infine, è in TPU nero. È molto comodo e leggero, e non arreca alcun fastidio alla pelle (come purtroppo può accadere con prodotti di fattura discutibile…).

📢 Ricorda di utilizzare il codice SETT22 per ottenere un ulteriore sconto di 3 euro. Solo così pagherai la Xiaomi Mi Smart Band 5 16,99 euro.📢