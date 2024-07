Xiaomi Mi Router 4A per una connessione veloce e stabile al 64% di sconto

Xiaomi è un’azienda estremamente versatile e riesce ad offrire sempre prodotti di alta qualità a prezzi molto accessibili e oggi, su Amazon, il Mi Router 4A viene messo in sconto del 64% per un costo totale e finale di soli 9,99€.

64% di sconto sul router Xiaomi

Il Router Xiaomi 4A è un dispositivo avanzato progettato per migliorare la connettività domestica. Marchiato Xiaomi, questo modello offre una serie di caratteristiche eccezionali che lo rendono ideale per l’uso domestico. Con una modalità a punto di accesso, il router è versatile e facile da configurare.

Questo router supporta lo standard di comunicazione wireless 802.11ac, operando su una banda doppia per fornire prestazioni ottimali. Con una frequenza di 5 GHz, è in grado di garantire una connessione stabile e veloce, ideale per streaming, gaming e altre attività ad alta intensità di banda. La velocità massima raggiungibile è di 1167 Mbps, assicurando che tutti i tuoi dispositivi possano connettersi senza problemi.

Questo router è dotato di porte LAN gigabit, che offrono connessioni cablate estremamente veloci per i tuoi dispositivi. La configurazione è semplice e può essere effettuata tramite accesso da computer o direttamente dall’app su smartphone, rendendo l’installazione e la gestione del router molto intuitive.

Inoltre, il Xiaomi Router 4A può funzionare anche come access point Wi-Fi e ripetitore range extender wireless ac, ampliando la copertura della rete esistente e migliorando la qualità del segnale in tutta la casa. Il router viene fornito con un alimentatore con presa italiana, garantendo la compatibilità con le prese di corrente domestiche. La tecnologia di connettività include sia Wi-Fi che Ethernet, offrendo flessibilità e affidabilità per tutte le tue esigenze di connessione.

