Xiaomi Mi Portable Photo Printer: la stampante fotografica portatile SOLO 50€

Se stai cercando una stampante fotografica portatile, Xiaomi Mi Portable Photo Printer è la scelta perfetta per te. È piccola, leggera e facile da usare, e ti permette di stampare le tue foto ovunque, anche in viaggio. Attualmente, Xiaomi Mi Portable Photo Printer è disponibile su Amazon a soli 54,01€ con il 10% di sconto. Questa è un’offerta davvero imperdibile, quindi non aspettare a acquistarla!

Ecco alcune delle principali specifiche tecniche di Xiaomi Mi Portable Photo Printer:

Stampa foto in formato 5×7 cm

Risoluzione di stampa 300 dpi

Batteria integrata che dura fino a 30 stampe

Connessione Bluetooth

Supporta iOS e Android

Come funziona

Per stampare una foto con Xiaomi Mi Portable Photo Printer, basta collegarla al tuo smartphone o tablet tramite Bluetooth. L’applicazione Mi Home ti permetterà di scegliere la foto che vuoi stampare e di personalizzarne le impostazioni. In pochi secondi, la tua foto sarà stampata e potrai portarla con te ovunque.

Vantaggi

Ecco alcuni dei vantaggi di Xiaomi Mi Portable Photo Printer:

Portatile e leggera

Facile da usare

Prezzo accessibile

Stampa foto di alta qualità

Supporta diversi formati di foto

Connessione Bluetooth

Xiaomi Mi Portable Photo Printer è la stampante fotografica portatile perfetta per chi vuole portare con sé le proprie foto ovunque. È piccola, leggera e facile da usare, e ti permette di stampare foto di alta qualità in pochi secondi. Se stai cercando una stampante fotografica portatile, Xiaomi Mi Portable Photo Printer è la scelta perfetta per te.

Acquista subito Xiaomi Mi Portable Photo Printer spendendo solamente 54€ su Amazon grazie allo sconto del 10%, residuo del Prime Day 2023! Iinizia a stampare le tue foto ovunque!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.