A nostro modo di vedere, Xiaomi Mi Band 7 è uno dei fitness tracker migliori della sua categoria, e l’ultima versione è finalmente disponibile a un ottimo prezzo:44€ invece di 60€ . E te lo fai consegnare in un punto di ritiro Amazon o Amazon locker, ottieni un altro sconto immediato di ben 10€ (valido solo per chi non l’aveva mai usato prima) che porta il prezzo a soli 44€ e spiccioli tutto incluso!

Con Schermo AMOLED a Colori 1,62”Monitoraggio ossigenazione del sangue e Battito Cardiaco, oltre 120 modalità di allenamento, Contapassi, Ricarica Magnetica e resistenza a 5 ATM, è la migliore alternativa ad Apple Watch che 50€ possano acquistare. Qui trovi l’elenco dei punti ritiro e Amazon locker più vicini a casa tua.

Perché Mi Band 7

Mi Band 7 è l’ultima generazione della famoso smartband Xiaomi. Include un ampio schermo AMOLED da 1,62 pollici ben più ampia rispetto alla generazione precedente, con una risoluzione Retina da 326PPI che si legge senza problema anche sotto la luce diretta del sole.

Rispetto ad Apple Watch ha un enorme vantaggio: include una batteria da ben 14 giorni su singola ricarica attraverso il caricatore magnetico. Resistente a immersioni fino a 5 ATM, include oltre 120 modalità sportive, tra cui tennis, sport acquatici all’aperto.

Permette di organizzare i dati e conoscere il massimo consumo di ossigeno (VO₂max) e programmare di conseguenza le fasi di recupero. Xiaomi Mi Band 7 può visualizzare direttamente l’ora, i passi, le informazioni sulla frequenza cardiaca, il promemoria delle vibrazioni e visualizzare direttamente i dettagli di chiamate, messaggi o altre notifiche da Facebook, Twitter o Instagram.

Include centinaia di quadranti bellissimi e si sincronizza via Bluetooth con iPhone attraverso l’app Zepp Life. È un eccellente prodotto, ed è la prima volta che viene scontato. Insomma, per noi è perfetta da regalare e regalarsi.

