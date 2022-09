Xiaomi Mi Band 4C, tante funzionalità tipo Apple Watch a -52%

Non tutti hanno bisogno delle prestazioni estreme di un Apple Watch Ultra da 1.000€ e passa Euro; a volte, serve solo un onesto monitoraggio dei parametri vitali e del sonno, leggere le notifiche e poco più. In questo caso che senso ha spendere tanto per uno smartwatch? Soprattutto se considerate che lo Xiaomi Mi Band 4C è scontato di oltre il 50% e costa solo 14€ incluse spedizioni.

Non sarà sofisticato come un Apple Watch, nel senso che fa meno cose, ma quel che fa lo fa bene e con letture affidabili. Lo Xiaomi Mi Band 4C include infatti sensori per conteggiare passi e calorie bruciate, e include 5 modalità sportive (corsa all’aperto, esercizio fisico, ciclismo, tapis roulant, camminata veloce).

Rispetto ad Apple Watch che dura una giornata e mezzo quando va bene, questo bracciale lo indossate e lo dimenticate: ha una autonomia che dura ben 14 giorni; e per una ricarica completa bastano 2 ore attraverso la porta USB integrata.

Questo Xiaomi include anche feature di monitoraggio della salute, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con avvisi di frequenza cardiaca elevata o troppo bassa, avvisi di inattività e il monitoraggio della qualità del sonno.

Infine, vanta una resistenza all’acqua fino a 50 metri; la connessione avviene con Bluetooth 5.0 e l’app è tra le migliori del mercato. A questo prezzo, poi, non c’è nemmeno da pensarci. Con 14€ e spicci avrai salute, sonno e comunicazioni sotto controllo direttamente sul polso.

Acquista Xiaomi Mi Band 4C in sconto del 52% e a 14,50€ incluse spedizioni.