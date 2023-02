Negli uffici di Amazon devono essersi svegliati di buon umore, e noi non possiamo che esserne felici. Quando ci sono sconti importanti su articoli di qualità, non potrebbe essere altrimenti. Comunque, tornando a noi, se stai cercando uno smart TV che non superi la soglia dei 400 euro, ti segnalo gli ottimi sconti sulla serie Xiaomi F2 con sistema Fire TV integrato.

Ti parlo di televisori 4K, con cornici sottilissime e in grado di spalancare le porte di tutte le principali piattaforme di streaming, come Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ e così via. A questo punto, devi solo scegliere.

Xiaomi F2 Smart Fire TV

I tre modelli dello Smart Fire TV F2 differiscono tra loro solo per le dimensioni degli schermi, da 43, 50 e 55 pollici rispettivamente. La scheda tecnica è invece la stessa, e forse è meglio così.

Il televisore di Xiaomi supporta una risoluzione quattro volte superiore al Full HD, ovvero il 4K, così potrai goderti esperienze di visione alla massima qualità, scoprendo ogni dettaglio e notando ogni colore in modo fedele.

A proposito dei colori, puoi vedere tutti i contenuti con una maggiore profondità di colore grazie alla tecnologia WCG oltre che una luminosità brillante. Tutto per un’esperienza visiva più realistica grazie alla tecnologia HDR 10.

Il telecomando in dotazione è quasi identico a quello che solitamente vedi abbinati ai dispositivi Fire TV di Amazon. In alto, al centro, trovi anche il pulsante per utilizzare i comandi vocali con Alexa: puoi cambiare canale, controllare gli altri dispositivi smart che hai in casa, con una semplicissima richiesta vocale.

