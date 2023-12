Xiaomi Electric Scooter 4 Lite: mobilità urbana a un PREZZO DA URLO

L’offerta su Amazon per lo Xiaomi Electric Scooter 4 Lite a soli 236,00€, con un notevole sconto del 28%, è un’occasione da non perdere per chi cerca un mezzo di trasporto urbano efficiente, ecologico e conveniente.

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite con motore da 300W

Questo monopattino elettrico si distingue per le sue prestazioni migliorate, con un motore da 300W che permette di affrontare pendenze fino al 14% e raggiungere una velocità massima di 20km/h. La sua capacità di adattarsi a diverse condizioni di guida lo rende ideale per la città, offrendo una soluzione di mobilità versatile e affidabile.

Il design dello Xiaomi Electric Scooter 4 Lite è stato pensato per la comodità dell’utente. La pedana, ampliata di 5 mm, assicura una guida stabile e confortevole, mentre gli pneumatici da 8.5” assorbono efficacemente gli urti e prevengono gli slittamenti, garantendo sicurezza anche su superfici irregolari. Un aspetto fondamentale di questo scooter è il suo sistema di doppia frenata, con freno a disco sulla ruota posteriore e sistema E-ABS sulla ruota anteriore. Questa combinazione offre un controllo ottimale e riduce significativamente la distanza di frenata, aumentando la sicurezza in ogni situazione.

La batteria dello scooter, grazie al sistema di recupero dell’energia cinetica KERS, garantisce un’autonomia massima di 20 km con una ricarica completa. Questo lo rende perfetto per spostamenti quotidiani o brevi viaggi in città, senza la preoccupazione di dover ricaricare frequentemente.

Inoltre, collegando lo scooter all’app Xiaomi Home, puoi monitorare in tempo reale la velocità e la carica rimanente. L’interfaccia utente dell’app offre funzionalità aggiuntive, rendendo l’esperienza di utilizzo ancora più intuitiva e personalizzata.

A un prezzo di 236,00€, lo Xiaomi Electric Scooter 4 Lite rappresenta un’opportunità eccezionale per chi cerca un mezzo di trasporto urbano efficiente e moderno. Non lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon: acquista ora e trasforma il tuo modo di muoverti in città con stile, efficienza e sostenibilità!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.