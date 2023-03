Quasi a voler raccogliere il testimone di Amazon e delle sue Offerte di Primavera, eBay ha dato oggi il via allo Xiaomi Fan Festival 2023. Si tratta di un’iniziativa legata – come è facilmente intuibile – all’azienda Cinese e a tantissimi suoi prodotti. Utilizzando il codice promozionale XIAOMIDAYS23 si ottiene uno sconto immediato del 15%, per un risparmio massimo di 50€.

Xiaomi Days su eBay: che inizino le offerte!

Xiaomi è un po’ come Samsung, ovvero un’azienda che non si limita ad un solo segmento dell’elettronica di consumo. I suoi smartphone – compresi quelli a marchio POCO – sono di riferimento per tutte le fasce di prezzo, e anche con i tablet non si scherza. Ma c’è dell’altro. Conosci ad esempio i prodotti della linea Dreame? Alcuni robot aspirapolvere sono davvero eccezionali, e ora sono in sconto.

Come anticipato in apertura, i prodotti inclusi nella promozione sono tantissimi e li trovi tutti a questo indirizzo (sono quattro pagine, quindi meglio se ti metti comodo/a). Vuoi un consiglio? Te ne do 3, crepi l’avarizia: uno smartphone, un tablet e un aspirapolvere.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 8/128GB

Mi Pad 5 con display 11″ 2.5K

Dreame D9 – Robot Aspirapolvere

Termini e condizioni

Proprio come le Offerte di Primavera Amazon, gli Xiaomi Fan Festival 2023 non durano in eterno. Gli sconti infatti saranno attivi fino alle 23:59 del 12 aprile.

Ti ricordo poi che per ottenere lo sconto del 15% su uno dei prodotti inclusi nella promozione, devi inserire il codice XIAOMIDAYS23 al momento del check-out. Puoi risparmiare un massimo di 50€ per ogni singolo acquisto e puoi utilizzare il coupon solo 4 volte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.