Xiaomi Air Pump 1S, compressore portatile in Offerta Lampo

Lo Xiaomi Mijia Portable Air Pump 1S è un compressore portatile con batteria capace di gonfiare bici, moto, auto e palloni in pochi secondi. Include una batteria integrata da 2000mAh e grazie a un’Offerta Lampo lo acquisti a 42,49€ invece di 50€.

Questo compressore portatile multi-uso è adatto alle bici, ma è sufficientemente potente da gonfiare 8 pneumatici per auto. Il tempo di gonfiaggio è di soli 3 minuti. Con una singola carica, può gonfiare fino a 6 pneumatici da moto in soli 6 minuti, e 41 palloni da calcio ad un minuto ciascuno.

Funziona senza corrente grazie alla batteria integrata; la ricarica avviene attraverso la porta USB-C. Include un display digitale LCD retroilluminato e luci LED per usarlo come torcia d’emergenza anche di notte. Poiché è smart, non preoccuparti di una pressione di gonfiaggio eccessiva: il dispositivo infatti è in grado di rilevare la pressione degli pneumatici. Una volta raggiunta la pressione richiesta, il compressore dell’auto si spegne automaticamente. La lega ad alta precisione consente al compressore di pompare fino a 150 psi.

Il compressore d’aria elettrico ha 4 valori unitari di PSI, BAR, KPA, Kg/cm². Puoi preimpostare la pressione degli pneumatici in qualsiasi momento e regolarla secondo necessità.