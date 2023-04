Xbox Series S: sconto 50€ con la SUPER PROMO di eBay

È sempre l’ora di una bella partita alla Xbox Serie S. La console di ultima generazione di Microsoft – unicamente disponibile nella versione digital – è attualmente disponibile su eBay a soli 249,90€, un prezzo davvero interessante che non passa certamente inosservato. Lo sconto è pari a 50€ secche.

La console è venduta da Grandestore, rivenditore professionale con feedback positivo al 100% e con oltre 92mila recensioni. La spedizione è gratuita.

Xbox Series S: il rapporto qualità-prezzo è SPETTACOLARE

L’ultima arrivata di casa Microsoft – in buona compagnia di Xbox Series X – è piccola, elegante, veloce e in grado di garantire prestazioni da top di gamma (grazie a Xbox Velocity Architecture). La Serie S è una console all-digital, e questo contribuisce a tenere bassissimo il prezzo, che con o senza sconto resta davvero straordinario.

Non puoi utilizzare dischi fisici? Il problema non c’è. Lo store di Microsoft è ricchissimo, da giochi free-to-play (come Fortnite, Fall Guys e Call of Duty Warzone 2.0) a titoli tripla AAA spesso in sconto, dai migliori giochi sportivi come FIFA a fenomenali esclusive, tra cui Halo e Gears of War. E non è da dimenticare il Game Pass, spesso acquistabile in offerta, che spalanca le porte ad una vastissimo catalogo di videogiochi, di ultima uscita e non.

Di seguito alcune caratteristiche che potrebbero interessarti:

CPU: 8X core a 3,6 GHz (3,4 GHz con SMT) CPU Zen 2 personalizzata

GPU: 4 TFLOPS, 20 CU @ 1.565 GHz Custom RDNA 2 GPU

Perché Acquistarla?

La Xbox Series S è una console di gioco di ultima generazione prodotta da Microsoft. È stata lanciata sul mercato nel novembre 2020 come versione più economica della Xbox Series X. Le feature più interessanti includono:

Design compatto e leggero: la console è molto più piccola della Series X, il che la rende facile da posizionare e trasportare. Risoluzione 1440p: la Xbox Series S supporta la risoluzione 1440p, che offre una buona qualità di immagine a un prezzo più accessibile rispetto alla risoluzione 4K. Prestazioni elevate: la console è dotata di un processore AMD Zen 2 personalizzato, una scheda grafica RDNA 2 personalizzata e 10 GB di RAM GDDR6. Questo significa che è in grado di offrire prestazioni elevate per i giochi più recenti. Velocità di caricamento rapida: grazie all’SSD personalizzato della Xbox Series S, i tempi di caricamento dei giochi sono molto più rapidi rispetto alle console precedenti. Retrocompatibilità: la console è in grado di eseguire i giochi delle precedenti console Xbox, il che significa che è possibile giocare a una vasta gamma di giochi Xbox classici.

Perché un appassionato di videogiochi dovrebbe acquistare una Xbox Series S? La Xbox Series S è un’ottima scelta per chi cerca una console di gioco di nuova generazione a un prezzo più accessibile rispetto alla Xbox Series X. Offre prestazioni elevate, una buona qualità di immagine e una vasta gamma di giochi retrocompatibili. Inoltre, l’abbonamento a Xbox Game Pass offre l’accesso a una vasta selezione di giochi di alta qualità a un prezzo super.

