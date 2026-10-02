Word ed Excel si bloccano su Mac: la soluzione trovata da un utente è quasi paradossale

Un Mac di ultima generazione, Microsoft 365 aggiornato e file creati sullo stesso computer. In teoria, la situazione ideale per lavorare senza problemi. E invece un utente ha raccontato sulla Community di supporto Apple una vicenda decisamente curiosa: alcuni documenti Word ed Excel, dopo essere stati salvati, diventano praticamente impossibili da riaprire sul Mac.

La parte ancora più sorprendente? Il metodo che, almeno nel suo caso, sembra riuscire a “riparare” i file passa da Windows.

Word ed Excel smettono di aprire alcuni file sul Mac

La segnalazione arriva da un possessore di MacBook Air da 15 pollici con chip Apple M5 e macOS Tahoe.

Secondo quanto raccontato dall’utente, Word ed Excel funzionano apparentemente senza problemi durante la creazione e la modifica dei documenti. I file possono essere aperti, modificati e salvati normalmente.

Il problema compare successivamente: provando a riaprire alcuni documenti, Word o Excel rimangono bloccati con la classica rotellina colorata di macOS e l’applicazione smette di rispondere.

Non si tratterebbe quindi di un crash generale della suite Microsoft 365, perché altri documenti continuano a funzionare. Sono determinati file a provocare sistematicamente il blocco dell’applicazione.

L’utente spiega inoltre di utilizzare un abbonamento Microsoft 365 e di mantenere le applicazioni aggiornate. Come soluzione temporanea era riuscito almeno ad aprire i documenti attraverso la versione web di Office.

L’aggiornamento di macOS non avrebbe risolto il problema

Tra i primi suggerimenti ricevuti nella Community Apple c’è stato quello di aggiornare macOS.

L’utente ha quindi installato macOS 26.7, ma il risultato non sarebbe stato quello sperato. Anzi, in un aggiornamento pubblicato nella discussione ha affermato che, nel suo caso, la nuova versione del sistema operativo avrebbe addirittura peggiorato la situazione.

Questo dettaglio è importante perché rende difficile attribuire con certezza il problema esclusivamente a una vecchia versione di macOS.

Al momento non ci sono comunque elementi sufficienti per parlare di un problema diffuso di macOS Tahoe o di Microsoft 365. Si tratta della testimonianza di un singolo utente e le cause potrebbero essere numerose: dalla gestione dei file da parte di Office fino a cache, font, componenti incorporati nei documenti, OneDrive o altri elementi legati all’ambiente locale del Mac.

La soluzione? Aprire il documento con Windows

Dopo diversi tentativi, l’autore della discussione ha pubblicato il 2 ottobre un aggiornamento decisamente curioso.

La procedura che sembra risolvere il problema è questa:

installare Parallels sul Mac; eseguire Windows attraverso la macchina virtuale; installare Microsoft Office per Windows; aprire il file problematico con Word o Excel sotto Windows; salvare nuovamente il documento.

Una volta completata l’operazione, lo stesso file tornerebbe ad aprirsi correttamente anche utilizzando Word o Excel nativamente su macOS.

In altre parole, il passaggio attraverso la versione Windows di Office sembrerebbe modificare o ricostruire qualcosa all’interno del documento, eliminando l’elemento che manda in crisi l’applicazione per Mac.

L’utente stesso ha ironizzato sulla situazione, sottolineando quanto sia paradossale dover installare Windows su un Mac per riuscire ad aprire in maniera affidabile alcuni file di Word.

Cosa potrebbe causare il problema

Nella discussione viene avanzata anche un’ipotesi tecnica interessante.

Dal momento che il documento può essere creato e salvato correttamente ma provoca il blocco nel momento in cui viene riaperto, il problema potrebbe verificarsi durante la fase in cui Word o Excel analizzano nuovamente il contenuto del file.

Tra i possibili responsabili vengono citati oggetti incorporati, collegamenti esterni, font particolari, dati memorizzati nella cache di Office oppure qualche interazione con i sistemi di gestione dei file e con il sandbox di macOS.

Non è inoltre la prima volta che emergono segnalazioni di comportamenti anomali tra Microsoft 365, OneDrive e le più recenti versioni di macOS Tahoe. Sul forum Microsoft, ad esempio, sono stati segnalati anche problemi relativi ad AutoSave e al riconoscimento dei documenti SharePoint sincronizzati attraverso OneDrive dopo gli aggiornamenti di Tahoe. Si tratta però di una problematica differente e non è possibile stabilire, al momento, se esista una relazione diretta tra i due fenomeni.

Meglio non correre a installare Windows

Naturalmente installare Parallels e Windows non può essere considerato una vera soluzione al problema, soprattutto per chi utilizza quotidianamente Word ed Excel su macOS.

Il caso è però interessante perché il fatto che un semplice salvataggio attraverso Office per Windows renda nuovamente leggibile il documento potrebbe aiutare a restringere il campo nella ricerca della causa.

Per ora, chi dovesse incontrare un comportamento simile potrebbe provare prima soluzioni meno drastiche: aggiornare Microsoft 365, creare una copia locale del documento, verificare eventuali collegamenti o contenuti incorporati e provare ad aprire il file attraverso Office sul web.

La discussione è ancora recente e sarà interessante capire se emergeranno altre segnalazioni simili o se Microsoft riuscirà a individuare con precisione quale componente provoca il blocco.