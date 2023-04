WonderCube Pro, metti i superpoteri al tuo iPhone

WonderCube Pro è un piccolo accessorio per iPhone multifunzione, dotato di diverse porte di ricarica, unità flash, torcia e molto altro. Può fare da supporto per il telefonino, e quando non serve diventa un bellissimo e compatto portachiavi. Trovi questa meraviglia su Amazon a soli 26€.

Il WonderCube Pro è un accessorio multifunzionale per smartphone che offre diverse funzionalità in un solo dispositivo. Si tratta di un piccolo cubo che si può attaccare al portachiavi e che può essere usato per ricaricare il telefono, trasferire dati, espandere la memoria, posizionare il telefono in modalità stand e illuminare le notti buie con una luce LED.

Il WonderCube Pro è compatibile con i dispositivi iOS e Android e ha due versioni: una con connettore Lightning e una con connettore USB-C. Entrambe le versioni hanno una porta micro-USB che permette di collegare il cubo a qualsiasi fonte di alimentazione USB, come un computer, una presa a muro o una batteria esterna. Inoltre, il cubo ha un adattatore per le batterie da 9 volt, che possono fornire una ricarica di emergenza al telefono in caso di necessità.

Il WonderCube Pro include anche una memoria interna da 64 GB che può essere usata per archiviare file, foto, video e musica. E se la memoria non basta, c’è pure lo slot per schede micro-SD che può aumentare la capacità di memoria fino a 256 GB. Per trasferire i dati tra il cubo e il telefono, basta collegare il connettore appropriato e usare l’app dedicata, disponibile sia per iOS che per Android.

Il WonderCube Pro può anche fungere da supporto per il telefono, sia in orizzontale che in verticale. Basta piegare il connettore a 90 gradi e appoggiare il telefono sul cubo. Questa funzione è utile per guardare video, fare videochiamate o scattare selfie. Infine, include una pratica luce LED integrata che può essere usata come torcia o come segnale luminoso.

Il WonderCube Pro è un accessorio innovativo e versatile che può tornare utile in diverse situazioni. E poi, costa davvero pochissimo: solo 26,90€ incluse spedizioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.