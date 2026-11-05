WLAN e Wi-Fi non sono la stessa cosa ed è fondamentale comprenderne la differenza

Tra le impostazioni del router e le schede tecniche dei dispositivi compaiono spesso due sigle molto familiari, ma il loro significato viene raramente approfondito dagli utenti.

Basta cercare una rete sul telefono o confrontare due apparecchi per imbattersi in WLAN e Wi-Fi, espressioni che sembrano intercambiabili. La questione può diventare importante quando si valutano router e notebook o si cerca di risolvere un problema di connessione. Dietro una differenza apparentemente da specialisti si nasconde infatti un dettaglio utile per interpretare meglio specifiche e compatibilità, senza fermarsi alle parole stampate sulla confezione.

WLAN: che cosa indica davvero una rete locale senza cavi

Con WLAN, sigla di Wireless Local Area Network, si parla di una rete locale senza fili. In parole semplici: è il sistema che permette a smartphone, computer, tablet, stampanti o smart TV di collegarsi tra loro e, nella maggior parte dei casi, anche a Internet attraverso un router.

Il punto non è il marchio sulla confezione, ma lo spazio coperto dalla rete: una casa, un ufficio, un negozio, una scuola. In Germania e in diversi Paesi europei la parola WLAN è ancora molto usata nel linguaggio di tutti i giorni. In Italia, invece, si dice quasi sempre Wi-Fi.

L’uso comune, però, non coincide sempre con quello tecnico. Una WLAN può poggiare su standard diversi e non tutte le reti locali senza fili rientrano automaticamente nel mondo del Wi-Fi certificato. Una distinzione sottile, certo. Ma reale.

WiFi: il marchio di certificazione nato per garantire compatibilità tra dispositivi

Il termine WiFi, più correttamente Wi-Fi, nasce nel 1999 con la Wi-Fi Alliance, l’organizzazione che certifica i dispositivi compatibili con gli standard della famiglia IEEE 802.11. Non è, quindi, il nome generico della tecnologia. È un marchio di certificazione.

Serve a dire che un prodotto ha superato test precisi e può dialogare con altri apparecchi certificati, anche se costruiti da aziende diverse. Il nome fu scelto richiamando l’idea di Hi-Fi: una scelta più commerciale che tecnica. Il senso, però, è chiaro. Se un router, un telefono o un portatile mostrano il logo Wi-Fi, l’utente ha una garanzia in più sulla compatibilità.

Come spiegano i materiali tecnici della Wi-Fi Alliance, la certificazione non crea la rete: controlla che il dispositivo rispetti regole comuni. Per questo si può dire che ogni dispositivo Wi-Fi appartiene anche al mondo WLAN, mentre non ogni WLAN è necessariamente Wi-Fi.

Da IEEE 802.11 a WiFi 7: come sono evoluti velocità, frequenze e standard

La base tecnica del Wi-Fi moderno è lo standard IEEE 802.11, pubblicato nel 1997 dopo anni di lavoro dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers. Le prime versioni, viste con gli occhi di oggi, erano lentissime: arrivavano a circa 2 Mbit/s sulla banda dei 2,4 GHz.

Poi la tecnologia ha fatto molta strada. Sono arrivati i 5 GHz e, più di recente, i 6 GHz con Wi-Fi 6E, pensati per ridurre congestione e interferenze, soprattutto nei condomini e negli spazi pieni di reti sovrapposte. Con Wi-Fi 6, nome commerciale dello standard 802.11ax, sono migliorate efficienza, stabilità e gestione di molti dispositivi collegati nello stesso momento.

La generazione successiva, Wi-Fi 7 o 802.11be, punta a velocità più alte e tempi di risposta più bassi, lavorando sulle tre bande principali. Le sue specifiche sono state al centro del percorso di certificazione negli ultimi anni, mentre i primi prodotti sono già arrivati sul mercato. Il punto resta questo: WLAN descrive la rete locale senza cavi, Wi-Fi indica la certificazione che la rende più prevedibile, compatibile e riconoscibile per chi la usa ogni giorno.