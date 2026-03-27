WindTre, c'è l'annuncio ufficiale: dovrai pagare di più per la tua offerta, spesa inaspettata (come svincolarsi)

Il mercato delle telecomunicazioni italiano torna a scuotersi sotto il peso dell’inflazione e dei costi di gestione delle infrastrutture.

WindTre ha ufficializzato una nuova tornata di aumenti tariffari che colpirà una vasta platea di clienti a partire dal 1° maggio 2026. Non si tratta di un ritocco marginale, ma di un incremento che oscilla tra i 2 e i 3 euro al mese, a seconda dell’offerta attiva sul proprio dispositivo.

Le ragioni addotte dall’operatore si inseriscono nel solco della “sostenibilità del business” e del miglioramento dei servizi di rete. Eppure, per l’utente finale, la notizia arriva come una doccia fredda in un periodo di saturazione dei costi fissi domestici.

Aumentano i prezzi per WindTre: come fare

L’operatore ha strutturato la comunicazione seguendo una strategia ormai consolidata: l’aumento di prezzo non è mai un evento isolato, ma viene accompagnato da un potenziamento delle soglie di traffico. Nello specifico, i clienti coinvolti vedranno un incremento dei Giga disponibili, che in alcuni casi potrà essere illimitato, oppure riceveranno un upgrade gratuito alla tecnologia 5G se non ancora inclusa nel piano.

C’è però un dettaglio tecnico che spesso sfugge: l’attivazione di questi benefici non è sempre automatica o priva di frizioni. In alcuni casi, l’utente deve inviare un comando via SMS per confermare la ricezione del bonus, quasi a voler sancire un tacito accordo sulla nuova tariffa. Un elemento laterale interessante riguarda le SIM “silenti”: anche i contratti meno utilizzati, spesso dimenticati in vecchi tablet o router 4G da scrivania con la scocca ingiallita dal sole, subiranno la medesima variazione, gonfiando fatture che molti non controllano da mesi.

Mentre il mercato spinge verso una digitalizzazione spinta, emerge un’intuizione non ortodossa: in Italia, la fedeltà a un operatore sta diventando un lusso, o peggio, una tassa sull’inerzia. Paradossalmente, chi non cambia operatore ogni diciotto mesi finisce per sovvenzionare le offerte d’attacco destinate ai nuovi clienti. La rimodulazione agisce come un setaccio che premia solo chi è disposto a gestire la burocrazia del recesso, lasciando agli altri l’onere di mantenere i margini aziendali.

Come svincolarsi senza penali

La normativa vigente e le delibere AGCOM proteggono il consumatore di fronte a modifiche unilaterali del contratto. WindTre è obbligata a comunicare la variazione con almeno 30 giorni di preavviso tramite SMS o notifica in fattura. Da quel momento, il cliente ha il diritto di:

Recedere dal contratto senza costi di disattivazione o penali.

senza costi di disattivazione o penali. Passare a un altro operatore mantenendo il proprio numero.

mantenendo il proprio numero. Inviare una raccomandata A/R, una PEC o utilizzare l’area clienti per manifestare la volontà di non accettare le nuove condizioni.

È fondamentale gestire correttamente eventuali rate residue di smartphone o dispositivi associati all’offerta. In caso di recesso, l’utente può scegliere di continuare a pagare le rate con la cadenza originaria o saldare tutto in un’unica soluzione, evitando che la fuga dal rincaro si trasformi in una spesa immediata e insostenibile.

La finestra per agire si chiuderà entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale, dopodiché il silenzio verrà interpretato come un assenso definitivo. La velocità della rete 5G ha un costo, ma la velocità di risposta del consumatore resta l’unico strumento per moderarlo.

C’è però da dire che si tratta di rimodulazioni, quindi di offerte che comunque offrono più servizi e altri elementi al cliente, pertanto vale la pena pensare e valutare prima di procedere alla disattivazione.