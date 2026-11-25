Su Windows 11, un comando DISM ha liberato 10,5 GB sul PC provato da MakeUseOf, rimuovendo dall’archivio di sistema le versioni dei componenti sostituite dagli aggiornamenti.

Il comando si chiama StartComponentCleanup e agisce su WinSxS, la cartella in cui Windows conserva i componenti del sistema. I 10,5 GB sono il risultato di una prova su un singolo computer. Sul tuo PC il recupero dipende da quanto spazio occupano le versioni precedenti e da quando è stata eseguita l’ultima pulizia. La modalità di analisi indica se Windows consiglia la pulizia.

Perché la cartella WinSxS sembra così grande

La cartella WinSxS contiene l’archivio dei componenti di Windows. Alcuni file sono condivisi con altre cartelle di sistema attraverso collegamenti fisici NTFS. In pratica, due percorsi possono puntare agli stessi dati sul disco. Il totale che leggi nelle proprietà della cartella può quindi sovrastimare lo spazio che potresti recuperare. Nel test di MakeUseOf, Esplora file indicava 28,15 GB, mentre il rapporto di DISM mostrava una dimensione effettiva di 24,80 GB.

Per ottenere il rapporto, apri il Prompt dei comandi come amministratore ed esegui DISM /Online /Cleanup-Image /AnalyzeComponentStore . Il comando distingue i file condivisi con Windows dai dati di backup, dalle funzionalità disattivate e dai file temporanei dell’archivio. Cerca la voce che indica se è consigliata la pulizia. Il rapporto aiuta a decidere se intervenire. Le dimensioni delle singole voci, da sole, non dicono quanti gigabyte si libereranno.

L’unità SSD dentro un computer desktop

Il comando per rimuovere i componenti superati

Se il rapporto consiglia la pulizia, nello stesso Prompt con privilegi di amministratore esegui DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup . È il passaggio che avvia la rimozione delle versioni superate dei componenti. Microsoft spiega che il comando manuale interviene subito, senza il periodo di attesa di 30 giorni previsto dall’attività pianificata di Windows. Puoi quindi usarlo anche quando la manutenzione automatica ha già lavorato e il rapporto segnala ancora pacchetti recuperabili.

Al termine, rilancia AnalyzeComponentStore per confrontare i valori. Sul computer del test, l’archivio è passato da 24,80 a 14,30 GB. I pacchetti segnalati come recuperabili sono scesi da nove a due. Sul tuo dispositivo, confronta anche lo spazio libero sul disco prima e dopo. Se Windows indica che la pulizia non è consigliata, il risultato più utile può essere proprio aver escluso WinSxS come causa dello spazio esaurito.

Quali file lasciare a Windows

Per questa procedura basta StartComponentCleanup. L’opzione aggiuntiva /ResetBase elimina tutte le versioni superate nell’archivio e, secondo Microsoft, impedisce di disinstallare i pacchetti di aggiornamento già presenti dopo il completamento. La disinstallazione dei pacchetti futuri resta possibile. Se stai cercando spazio per un download o un’app, partire dal comando standard ti evita di scegliere una pulizia più aggressiva prima di conoscerne il risultato.

Lascia che sia DISM a gestire l’archivio. Microsoft avverte che eliminare manualmente file da WinSxS può compromettere l’avvio e la possibilità di aggiornare Windows. Se lo spazio recuperato è poco, torna al rapporto e guarda cosa occupa davvero il disco. A quel punto puoi cercare altrove, per esempio tra i download o le app che non usi. Il numero da seguire è lo spazio effettivamente disponibile, prima e dopo l’intervento.