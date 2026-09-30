Windows conserva le foto che cancelli in questa cartella: sono piccole ma ci sono, verifica

Cancellare una foto da Windows 11 non significa necessariamente far sparire subito ogni sua traccia visiva, perché alcune piccole anteprime possono restare memorizzate nel sistema.

Il meccanismo riguarda la cache delle miniature utilizzata da Esplora file per rendere più veloce la visualizzazione delle cartelle. Non si tratta di copie complete delle fotografie, ma di immagini ridotte che in determinate circostanze possono sopravvivere all’originale. Un dettaglio che merita attenzione soprattutto sui PC condivisi o aziendali.

Dove si trovano i database thumbcache e perché Windows li conserva

La cartella da controllare è %localappdata%\Microsoft\Windows\Explorer. Per aprirla basta premere Windows+R, incollare il percorso e dare Invio. Dentro si trovano diversi file con nomi come thumbcache_32.db, thumbcache_96.db, thumbcache_256.db, thumbcache_1024.db e altri database simili. I numeri indicano la dimensione delle anteprime.

È il sistema usato da Microsoft nelle versioni moderne di Windows, dopo il vecchio modello dei file Thumbs.db sparsi nelle singole cartelle. Il motivo è semplice: quando si apre una cartella piena di immagini, Esplora file non deve ricreare ogni volta tutte le anteprime, facendo lavorare disco, processore e memoria. Le prende dalla cache delle miniature. Risultato: tutto appare più rapido e più fluido. Con un rovescio della medaglia.

Quando una foto eliminata può lasciare un’anteprima recuperabile

Il punto è questo: la foto originale e la sua miniatura Windows non seguono sempre lo stesso destino. Se l’utente elimina un file, per esempio IMG_1234.jpg, l’anteprima già creata può restare nel database thumbcache per un po’, finché Windows non la cancella o finché la cache non viene pulita.

Non succede con ogni immagine presente sul PC. Come ha spiegato in passato Raymond Chen, storico sviluppatore Microsoft, perché resti una miniatura la foto deve essere stata davvero visualizzata o richiesta da Esplora file o da un’app che usa il servizio di thumbnail caching.

E va chiarito anche un altro aspetto: quella che rimane è una versione ridotta. Può bastare a riconoscere una scena, magari un volto o un luogo, ma non permette di ricostruire lo scatto alla qualità originale. Sono piccole, ma ci sono. Ed è questo il punto.

Come verificare e cancellare le miniature con strumenti di sistema

Per controllare che cosa contiene davvero la cache thumbcache, conviene lavorare su una copia dei file presenti in %localappdata%\Microsoft\Windows\Explorer, senza toccare direttamente i database in uso. Uno strumento noto è Thumbcache Viewer, un programma gratuito che apre i file thumbcache_*.db, mostra le anteprime disponibili e permette anche di esportarle.

Chi non vuole installare software può fare una verifica più spartana con PowerShell, cercando nei database le firme dei file immagine, come quelle di JPEG e PNG. È però un controllo limitato, non un’analisi completa del formato.

Per cancellare le miniature si può usare lo strumento Microsoft: premere Windows+R, digitare cleanmgr, scegliere l’unità di sistema, di solito C:, e selezionare la voce Anteprima in Pulizia disco. L’operazione elimina dati che Windows può ricreare. Alla successiva apertura delle cartelle, Windows 11 genererà di nuovo le anteprime necessarie, magari con qualche secondo di attesa in più. Niente di strano: è solo la cache che riparte da zero.