Le mie cuffie Bluetooth continuavano a interrompersi durante le chiamate, così ho risolto definitivamente

Su Windows 11, le chiamate da laptop con un headset Bluetooth possono trasformarsi in una piccola tortura: audio che va e viene, voce che salta, qualità che crolla proprio mentre si parla. In molti casi le cuffie non c’entrano.

Il responsabile può essere una funzione poco visibile, Handsfree Telephony, attiva di base e pensata per gestire insieme cuffie e microfono. Il problema è stato raccontato anche da MakeUseOf il 7 agosto 2026, partendo dall’esperienza del tech writer Oluwaseun Bamisile: a volte è Windows a cambiare modalità audio appena parte una chiamata.

Il sintomo: audio Bluetooth a scatti durante chiamate e videoriunioni

Il segnale è abbastanza chiaro. Le cuffie Bluetooth vanno benissimo con musica, video o smartphone, poi arriva una videochiamata su Windows e cominciano i guai. L’audio cala per un attimo, poi torna. A tratti gracchia. In altri momenti sembra proprio “saltare”, soprattutto quando parla l’altra persona o quando resta acceso il microfono delle cuffie. Non è sempre un guasto netto, di quelli facili da individuare. Ed è proprio questo a renderlo più irritante.

Nel caso raccontato da Bamisile, tutto è iniziato dopo un problema all’audio integrato del portatile. Per circa un mese ha usato un headset Bluetooth da gaming per telefonate e riunioni, accorgendosi di tagli casuali durante le conversazioni. Nulla di ingestibile, ma abbastanza da farsi notare. La prima idea era la più ovvia: cuffie difettose. Solo che lo stesso dispositivo, collegato al telefono e ad altri apparecchi, funzionava senza intoppi. A quel punto la ricerca si è spostata nelle impostazioni di Windows, quelle che quasi nessuno apre.

La causa nascosta: cosa fa Handsfree Telephony in Windows e perché rovina la qualità

Il nome da cercare è Handsfree Telephony. È un servizio Bluetooth nelle proprietà del dispositivo audio. Serve a far riconoscere a Windows un headset come dispositivo completo per le chiamate, quindi con uscita audio e microfono attivi insieme. Sulla carta è comodo. Nella pratica, con molte cuffie Bluetooth, può peggiorare parecchio la situazione.

Quando Handsfree Telephony si attiva, Windows spesso lascia la modalità stereo ad alta qualità e passa a una modalità da chiamata, pensata per la voce e con una banda più stretta. Risultato: audio meno pulito, più compresso, a volte instabile. È anche il motivo per cui cuffie costose possono suonare male appena si apre una chiamata su Teams, Zoom, Meet o su un’app VoIP. Non succede con ogni modello, perché entrano in gioco driver, codec Bluetooth e gestione del microfono. Ma tra chi usa cuffie wireless su PC Windows è un comportamento piuttosto noto.

Il punto più subdolo è che questo servizio spesso risulta attivo senza una vera scelta dell’utente. Non sta nelle impostazioni audio principali, quelle più recenti e immediate. Bisogna finire in una vecchia finestra del Pannello di controllo, dentro le proprietà del dispositivo Bluetooth. Un angolo nascosto, in pratica. Così molti continuano a cambiare cuffie, aggiornare driver o riavviare il computer, senza arrivare al vero nodo.

La soluzione e il compromesso: disattivare il servizio usando un microfono alternativo

La strada passa da Bluetooth e dispositivi. Bisogna aprire “Visualizza altri dispositivi”, entrare in “Altre impostazioni dispositivi e stampanti”, fare clic destro sulle cuffie Bluetooth, scegliere “Proprietà”, poi la scheda “Servizi” e togliere la spunta da Handsfree Telephony. Dopo la modifica, meglio scollegare e ricollegare l’headset. Nel caso riportato da MakeUseOf, i tagli sono spariti subito dopo una chiamata di prova, tenuta più lunga del solito proprio per capire se fosse davvero risolto.

C’è però un prezzo da pagare. Disattivando Handsfree Telephony, il microfono delle cuffie non funziona più su Windows. L’headset resta utilizzabile per ascoltare, ma non come ingresso audio. Per molti è un compromesso accettabile, soprattutto se il portatile ha un microfono integrato decente o se si usa un microfono USB esterno. Basta entrare nelle impostazioni audio e scegliere come ingresso il microfono del laptop o quello dedicato, lasciando alle cuffie il solo compito di riprodurre la voce degli altri.

Non è una cura buona per tutti. Chi ha bisogno del microfono integrato nelle cuffie, magari perché lavora spesso fuori casa, dovrà scegliere tra stabilità dell’audio e comodità di un unico dispositivo. Per tutti gli altri, però, disattivare Handsfree Telephony in Windows può essere la svolta: meno interruzioni, audio più pulito e finalmente una diagnosi sensata. In certi casi il problema non era l’headset. Era Windows.