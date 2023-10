Wi-Fi in OGNI ANGOLO di casa con il Ripetitore Wireless a SOLI 16 EURO

Hai delle zone della casa in cui il segnale Wi-Fi è debole o inesistente e puntualmente i tuoi contenuti streaming si bloccano o vanno a rilento? Abbiamo la soluzione perfetta per te! Il Ripetitore Wireless Wifi TP-Link è attualmente in offerta su Amazon a soli 16,99€ , con uno sconto del 15%.

Questa è un’occasione imperdibile per migliorare la tua connessione internet domestica in ogni angolo, anche quello più lontano dal router. Approfittane subito!

Ripetitore Wireless Wifi TP-Link: tutte le funzionalità

Il Ripetitore Wireless TP-Link è dotato di specifiche tecniche che lo rendono uno strumento essenziale per migliorare la tua rete Wi-Fi.

Ecco le sue specifiche principali:

Ampia copertura: con un’estensione del segnale fino a 300 metri quadri , questo ripetitore garantirà che il Wi-Fi raggiunga ogni angolo della tua casa, eliminando le zone morte.

Facile da configurare: La configurazione è un gioco da ragazzi. Basta collegarlo a una presa elettrica, premere il pulsante WPS sul router e il Ripetitore TP-Link farà il resto. In pochi minuti, avrai una connessione Wi-Fi più forte e stabile.

Velocità di trasferimento elevata: supporta la velocità di trasferimento fino a 300 Mbps , ideale per lo streaming video, il gioco online e la navigazione senza interruzioni.

Compatibilità universale: è compatibile con la maggior parte dei router Wi-Fi e dei dispositivi wireless, il che significa che funzionerà con la tua attuale infrastruttura di rete.

Indicatori LED intelligenti: Gli indicatori LED sulla parte anteriore forniscono informazioni immediate sullo stato della connessione e aiutano a trovare la posizione ottimale per il ripetitore.

Modalità Access Point: Può essere utilizzato anche come access point per creare una nuova rete Wi-Fi a casa o in ufficio.

Il Ripetitore Wireless TP-Link è la soluzione ideale per eliminare le zone morte nella tua rete Wi-Fi domestica e garantire una connessione più stabile e veloce. Con uno sconto del 15%, oggi potrai acquistarlo su Amazon a soli 16 euro compresa spedizione gratuita. Non rimanere più bloccato nelle zone senza copertura, goditi una connessione Wi-Fi affidabile e veloce in tutta la tua casa!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.