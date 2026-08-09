Wi-Fi a 2,4 GHz o a 5 GHz: quale scegliere per uno streaming di film senza interruzioni?

La scelta dipende da pochi fattori concreti: velocità, distanza dal router, muri di mezzo e interferenze.

La differenza principale tra 2,4 GHz e 5 GHz sta nel modo in cui il segnale si muove dentro casa. La banda a 2,4 GHz viaggia su una frequenza più bassa: arriva più lontano e passa meglio attraverso pareti, soffitti e corridoi. Per questo, nelle case grandi o con molte stanze, spesso resta la scelta più stabile.

La banda a 5 GHz, invece, è più veloce. Lavora su una frequenza più alta e riesce a trasportare più dati nello stesso momento. In condizioni buone può arrivare, secondo le specifiche dei router più diffusi, fino a circa 1300 Mbps, contro i circa 300 Mbps della rete a 2,4 GHz. Il punto debole, però, è chiaro: il segnale corre di più, ma si ferma prima. Una parete spessa, o un piano diverso della casa, possono bastare per far calare le prestazioni.

Streaming in HD e 4K: quando conviene puntare sul 5 GHz

Per guardare contenuti in alta definizione o in 4K, la banda a 5 GHz è spesso la scelta migliore. A una condizione: televisore, decoder o tablet devono essere abbastanza vicini al router. La maggiore velocità aiuta lo streaming a caricare più dati in meno tempo e riduce il rischio di buffering durante una partita, una serie o un film.

Router vicino alla smart TV in salotto: la posizione e la banda WiFi influenzano lo streaming di film senza buffering.

“Se il router è nella stessa stanza, meglio provare prima la rete a 5 GHz”, dicono spesso gli installatori quando configurano una smart tv o un decoder. Il motivo è semplice. Oltre alla velocità, questa banda ha più canali non sovrapposti: fino a 23 nelle configurazioni compatibili. La 2,4 GHz, di solito, ne offre solo tre davvero utilizzabili senza sovrapposizioni. In una casa con telefoni, computer, console e tv collegati, la differenza può pesare. Soprattutto la sera, quando tutti accendono qualcosa.

Case grandi, muri e router lontano: quando il 2,4 GHz regge meglio

Il discorso cambia se il router WiFi è lontano dal televisore, magari all’ingresso, nello studio o dietro più pareti. In questi casi la rete a 2,4 GHz può essere più affidabile, anche se sulla carta è meno rapida, perché mantiene una copertura più ampia e più costante nelle stanze lontane.

La prova più utile è anche la più semplice: collegare la smart tv alla 5 GHz, avviare un contenuto in streaming e vedere se la riproduzione resta stabile per qualche minuto. Se arrivano blocchi, cali di risoluzione o avvisi di connessione debole, meglio passare alla 2,4 GHz oppure spostare il router, se possibile. In alcune case, soprattutto con muri portanti o più piani, possono servire ripetitori, sistemi mesh WiFi o un punto di accesso in più. Succede spesso: il modem viene messo dove arriva la presa, non dove sarebbe davvero più utile.

Interferenze e reti affollate: come trovare la connessione più stabile

La banda a 2,4 GHz è anche quella più esposta ai disturbi. Usa lo stesso spazio radio di molti apparecchi domestici, tra cui forni a microonde, telefoni cordless, baby monitor e router dei vicini. Nei condomini, dove decine di reti si sovrappongono, l’effetto può essere evidente: rallentamenti, piccoli tagli della connessione, streaming meno fluido.

La 5 GHz, grazie a più canali disponibili e a meno dispositivi che la disturbano, offre spesso una connessione più pulita nelle case affollate di reti. Per lo streaming senza interruzioni, quindi, la regola pratica è questa: usare 5 GHz quando il dispositivo è vicino al router e ci sono pochi ostacoli; scegliere 2,4 GHz quando serve soprattutto copertura, per esempio in una camera lontana o in una casa con molte divisioni interne. Alla fine, più delle schede tecniche, contano le prove sul posto: solo così si capisce quale rete regge davvero la serata davanti alla tv.