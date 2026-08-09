Wi-Fi a 2,4 GHz o a 5 GHz: quale scegliere per uno streaming di film senza interruzioni?

Scegliere tra WiFi a 2,4 GHz e WiFi a 5 GHz non è un dettaglio da tecnici. In una casa piena di dispositivi collegati può cambiare parecchio, soprattutto per chi guarda film e serie in streaming su smart tv, tablet o computer e vuole evitare blocchi, immagini sgranate e caricamenti continui.
Scegliere tra WiFi a 2,4 GHz e WiFi a 5 GHz non è un dettaglio da tecnici. In una casa piena di dispositivi collegati può cambiare parecchio, soprattutto per chi guarda film e serie in streaming su smart tv, tablet o computer e vuole evitare blocchi, immagini sgranate e caricamenti continui.
Valentina Giungati
Pubblicato il 9 ago 2026
Wi-Fi a 2,4 GHz o a 5 GHz: quale scegliere per uno streaming di film senza interruzioni?

La scelta dipende da pochi fattori concreti: velocità, distanza dal router, muri di mezzo e interferenze.

La differenza principale tra 2,4 GHz e 5 GHz sta nel modo in cui il segnale si muove dentro casa. La banda a 2,4 GHz viaggia su una frequenza più bassa: arriva più lontano e passa meglio attraverso pareti, soffitti e corridoi. Per questo, nelle case grandi o con molte stanze, spesso resta la scelta più stabile.

La banda a 5 GHz, invece, è più veloce. Lavora su una frequenza più alta e riesce a trasportare più dati nello stesso momento. In condizioni buone può arrivare, secondo le specifiche dei router più diffusi, fino a circa 1300 Mbps, contro i circa 300 Mbps della rete a 2,4 GHz. Il punto debole, però, è chiaro: il segnale corre di più, ma si ferma prima. Una parete spessa, o un piano diverso della casa, possono bastare per far calare le prestazioni.

Streaming in HD e 4K: quando conviene puntare sul 5 GHz

Per guardare contenuti in alta definizione o in 4K, la banda a 5 GHz è spesso la scelta migliore. A una condizione: televisore, decoder o tablet devono essere abbastanza vicini al router. La maggiore velocità aiuta lo streaming a caricare più dati in meno tempo e riduce il rischio di buffering durante una partita, una serie o un film.

Router WiFi con antenne e luci accese su un mobile, con smart TV che riproduce un film sfocato sullo sfondo
Router vicino alla smart TV in salotto: la posizione e la banda WiFi influenzano lo streaming di film senza buffering.

“Se il router è nella stessa stanza, meglio provare prima la rete a 5 GHz”, dicono spesso gli installatori quando configurano una smart tv o un decoder. Il motivo è semplice. Oltre alla velocità, questa banda ha più canali non sovrapposti: fino a 23 nelle configurazioni compatibili. La 2,4 GHz, di solito, ne offre solo tre davvero utilizzabili senza sovrapposizioni. In una casa con telefoni, computer, console e tv collegati, la differenza può pesare. Soprattutto la sera, quando tutti accendono qualcosa.

Case grandi, muri e router lontano: quando il 2,4 GHz regge meglio

Il discorso cambia se il router WiFi è lontano dal televisore, magari all’ingresso, nello studio o dietro più pareti. In questi casi la rete a 2,4 GHz può essere più affidabile, anche se sulla carta è meno rapida, perché mantiene una copertura più ampia e più costante nelle stanze lontane.

La prova più utile è anche la più semplice: collegare la smart tv alla 5 GHz, avviare un contenuto in streaming e vedere se la riproduzione resta stabile per qualche minuto. Se arrivano blocchi, cali di risoluzione o avvisi di connessione debole, meglio passare alla 2,4 GHz oppure spostare il router, se possibile. In alcune case, soprattutto con muri portanti o più piani, possono servire ripetitori, sistemi mesh WiFi o un punto di accesso in più. Succede spesso: il modem viene messo dove arriva la presa, non dove sarebbe davvero più utile.

Interferenze e reti affollate: come trovare la connessione più stabile

La banda a 2,4 GHz è anche quella più esposta ai disturbi. Usa lo stesso spazio radio di molti apparecchi domestici, tra cui forni a microonde, telefoni cordless, baby monitor e router dei vicini. Nei condomini, dove decine di reti si sovrappongono, l’effetto può essere evidente: rallentamenti, piccoli tagli della connessione, streaming meno fluido.

La 5 GHz, grazie a più canali disponibili e a meno dispositivi che la disturbano, offre spesso una connessione più pulita nelle case affollate di reti. Per lo streaming senza interruzioni, quindi, la regola pratica è questa: usare 5 GHz quando il dispositivo è vicino al router e ci sono pochi ostacoli; scegliere 2,4 GHz quando serve soprattutto copertura, per esempio in una camera lontana o in una casa con molte divisioni interne. Alla fine, più delle schede tecniche, contano le prove sul posto: solo così si capisce quale rete regge davvero la serata davanti alla tv.

Ti consigliamo anche

Se hai uno smartphone Android preparati ad intervenire tempestivamente
Attualità

Se hai uno smartphone Android preparati ad intervenire tempestivamente
Se hai Disney+ ti spetta il rimborso perché è stata rimossa una funzione: come fare
Attualità

Se hai Disney+ ti spetta il rimborso perché è stata rimossa una funzione: come fare
Questo pulsante sulla tua auto ti sta illudendo: non credere a tutto ciò che leggi
Attualità

Questo pulsante sulla tua auto ti sta illudendo: non credere a tutto ciò che leggi
Così puoi attivare il menu segreto di Android in un colpo solo
Attualità

Così puoi attivare il menu segreto di Android in un colpo solo
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×