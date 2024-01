Wi-Fi 7, lanciata ufficialmente la nuova tecnologia

Il consorzio internazionale Wi-Fi Alliance ha lanciato ufficialmente questa settimana il nuovo standard Wi-Fi 7. La prossima generazione di Wi-Fi offre una latenza notevolmente inferiore e velocità di trasferimento molto più elevate, rendendola perfetta per i dispositivi di realtà mista e lo streaming 8K. Continua a leggere mentre spieghiamo in dettaglio cosa cambia con Wi-Fi 7 e come influirà sui futuri dispositivi Apple.

Cosa cambia da Wi-Fi 6E a Wi-Fi 7?

Mentre l’attuale standard Wi-Fi 6E è essenzialmente Wi-Fi 6 con supporto per la banda 6GHz, Wi-Fi 7 presenta miglioramenti più significativi. Mentre la velocità di trasferimento massima del Wi-Fi 6E è di circa 9 Gbps, Wi-Fi 7 è in grado di raggiungere velocità fino a 46 Gbps. Questo è cinque volte più veloce dell’attuale generazione di Wi-Fi.

Ma il Wi-Fi 7 non è solo più veloce. Funziona su canali a 320 MHz, che sono molto più ampi rispetto ai canali utilizzati dalle generazioni precedenti dello standard Wi-Fi. In combinazione con la banda da 6 GHz, ciò si traduce in molte meno interferenze e congestione del segnale.

Con Wi-Fi 7, i dispositivi possono trasmettere e ricevere dati simultaneamente su più collegamenti di frequenze diverse, il che aiuta anche a raggiungere velocità di trasferimento più elevate e una latenza ridotta. E con la tecnologia 4K QAM è possibile trasmettere più dati contemporaneamente. Ma cosa significa questo per gli utenti, soprattutto considerando i futuri dispositivi?

In sostanza, i dispositivi abilitati sono in grado di trasmettere molti più dati in meno tempo, il che è essenziale per lo streaming live a risoluzioni superiori a 4K. I miglioramenti sono vantaggiosi anche per i giochi online e per i dispositivi AR/VR con contenuti 3D, che di solito richiedono molta più larghezza di banda rispetto ai contenuti normali.

E i dispositivi Apple?

Dovrebbe passare del tempo prima che questa tecnologia diventi una realtà per la maggior parte delle persone, dato che sono appena stati annunciati i primi router compatibili con il nuovo standard. Tuttavia, si dice che Apple stia lavorando per aggiungere il supporto Wi-Fi 7 ad alcuni dei suoi dispositivi nel prossimo futuro, a partire dall’iPhone 16 Pro.

L’analista Jeff Pu ha riferito alcuni mesi fa che iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max saranno i primi dispositivi Apple a supportare il Wi-Fi 7 entro la fine dell’anno. Presumibilmente, la tecnologia arriverà in seguito anche su iPad e Mac. Ma considerando tutto ciò che il nuovo standard ha da offrire, è impossibile non pensare che sarà perfetto per un Apple Vision Pro di prossima generazione.