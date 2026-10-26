Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E non sono la stessa cosa: cosa dovresti sapere

Lo standard di base resta l’802.11ax, ma cambia lo spazio a disposizione: meno affollato, meno esposto alle interferenze e più adatto alle case e agli uffici dove ormai convivono streaming, videochiamate, console, sensori, smart tv e computer portatili. È qui che si gioca la vera differenza tra WiFi 6E e WiFi 6.

Alla base di WiFi 6 e WiFi 6E ci sono le stesse tecnologie: OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM e Target Wake Time. L’OFDMA, cioè Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, aiuta il router a dividere meglio la banda tra più dispositivi, riducendo i tempi vuoti tra una trasmissione e l’altra.

In una casa piena di smartphone, smart tv e videocamere connesse, il vantaggio si nota soprattutto quando tanti apparecchi chiedono dati nello stesso momento. Il MU-MIMO, nella versione più avanzata, consente invece al router di parlare con più dispositivi insieme, usando più flussi dati: una funzione preziosa quando la rete è affollata da tablet, notebook, assistenti vocali e altri apparecchi collegati.

La modulazione 1024-QAM aumenta la quantità di dati trasmessi nello stesso intervallo di tempo, con un miglioramento teorico della velocità fino al 25%, secondo le indicazioni dei produttori. Infine c’è il Target Wake Time, meno citato ma molto utile: stabilisce quando un dispositivo deve “svegliarsi” per comunicare con il router e quando può restare a riposo. Nei dispositivi compatibili significa consumi più bassi e meno traffico inutile sulla rete.

La novità del WiFi 6E: più spettro e canali a 80 e 160 MHz

La vera novità del WiFi 6E è l’accesso alla banda wireless a 6 GHz. Non sostituisce il WiFi 6, lo allarga. È come aprire una nuova corsia accanto alle bande già note, 2,4 GHz e 5 GHz, dove da anni si accalcano router, smartphone, televisori, stampanti, baby monitor e reti dei vicini. Secondo la documentazione tecnica di Netgear, la banda a 6 GHz può supportare fino a 14 canali da 80 MHz oppure 7 canali da 160 MHz. Tradotto: più spazio per far passare i dati e meno sovrapposizioni tra reti diverse.

Un router domestico vicino ai dispositivi evidenzia l’importanza del posizionamento per sfruttare al meglio WiFi 6E e la banda a 6 GHz.

In un condominio, dove dal telefono si vedono spesso decine di reti WiFi una sopra l’altra, questo può voler dire meno congestione e una connessione più stabile per i dispositivi compatibili. I canali da 160 MHz contano soprattutto per attività che richiedono molta banda, come streaming 4K e 8K, videoconferenze in alta definizione, gaming in realtà virtuale e trasferimenti rapidi di file. Sulla carta il vantaggio è evidente. Nella pratica, però, pesano sempre la qualità del router, la distanza, i muri e il numero di dispositivi collegati. Comprare un modem nuovo, da solo, non fa miracoli.

Prestazioni, sicurezza e assenza di dispositivi legacy sulla rete a 6 GHz

Un altro vantaggio del WiFi 6E è che sulla banda a 6 GHz non entrano i vecchi dispositivi WiFi 3, WiFi 4, WiFi 5 e nemmeno i dispositivi WiFi 6 non compatibili con il 6E. Quella rete è riservata agli apparati progettati per usarla. Così si evita che dispositivi datati rallentino la comunicazione, come può succedere sulle bande più affollate.

C’è poi un dettaglio tecnico non sempre raccontato: sui 6 GHz non serve la scansione DFS, richiesta in alcuni casi sulla banda a 5 GHz per evitare interferenze con radar o altri servizi. Per chi vive vicino ad aeroporti, stazioni radar o zone con vincoli radio, questo può rendere più semplice l’uso dei canali larghi da 160 MHz. È un aspetto da addetti ai lavori, certo, ma può incidere sulla stabilità della rete.

Sul fronte sicurezza, i dispositivi certificati per lavorare a 6 GHz devono usare WPA3, il sistema di protezione più recente definito dalla Wi-Fi Alliance. Il WPA3 usa procedure di autenticazione più aggiornate rispetto al passato e rende più difficile l’accesso non autorizzato. Non cancella tutti i rischi — password deboli e configurazioni sbagliate restano un problema — ma alza il livello minimo di protezione.

I limiti pratici: copertura più corta, posizionamento del router e compatibilità dei dispositivi

Il vantaggio della banda a 6 GHz ha però un limite chiaro: copre meno rispetto al 5 GHz e ancora meno rispetto al 2,4 GHz. Le frequenze più alte fanno più fatica ad attraversare muri, solai e mobili. Per questo i produttori consigliano di mettere router e satelliti mesh vicino ai punti in cui serve davvero una connessione veloce: scrivania, salotto, postazione gaming, sala riunioni.

Nascondere il router in un mobile, lasciarlo in cantina o spostarlo in soffitta può ridurre parecchio i benefici del WiFi 6E. Nei sistemi mesh, soprattutto con satelliti dedicati, può servire un numero maggiore di punti di accesso per coprire bene tutta la casa o l’ufficio. È una valutazione da fare prima dell’acquisto, in particolare negli edifici su più piani o con pareti spesse. Resta poi il tema della compatibilità: per usare la banda a 6 GHz non basta avere un router WiFi 6E. Anche smartphone, computer, console o schede di rete devono supportare lo stesso standard.

Alcuni dispositivi, quando escono dalla copertura a 6 GHz, possono passare al 5 GHz e non tornare subito sulla banda più veloce una volta rientrati nell’area coperta. Dipende dal singolo client, non solo dal router. In breve, il WiFi 6E non manda in pensione il WiFi 6: lo completa. Offre più spazio, canali più larghi e una rete meno affollata, ma solo con dispositivi compatibili e una rete pensata bene. Per molti utenti il WiFi 6 resta più che sufficiente; per chi cerca meno congestione, alte velocità locali e più capacità, il salto verso i 6 GHz può fare la differenza.