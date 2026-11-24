Cambiano velocità, bande disponibili e modo in cui vengono gestiti i dispositivi collegati. Ma la scelta, alla fine, dipende da cose molto pratiche: com’è fatta l’abitazione, che tipo di abbonamento Internet si ha e quanti apparecchi sono connessi ogni giorno. La domanda è sempre la stessa, nei negozi come sui siti degli operatori: serve davvero l’ultimo modello o basta qualcosa di meno recente, ma più adatto alla casa? La risposta non sta solo nei gigabit scritti sulla scatola.

Il primo punto è capire come lavorano le bande Wi‑Fi. La 2,4 GHz arriva più lontano, supera meglio muri e solai, ma è più lenta e spesso più affollata. La 5 GHz corre di più, però perde forza quando ci si allontana dal router. Il Wi‑Fi 6, arrivato sul mercato dal 2019, usa queste due frequenze e resta ancora oggi una scelta solida per molte abitazioni, soprattutto dove non ci sono decine di dispositivi sempre collegati.

Con il Wi‑Fi 6E entra in scena la banda a 6 GHz, aperta in diversi mercati. È una corsia più libera, utile per ridurre interferenze e traffico, ma ha un limite chiaro: copre meno. Funziona bene vicino al router o ai nodi mesh, molto meno se di mezzo ci sono pareti spesse. Il Wi‑Fi 7 lavora sulle stesse tre bande — 2,4, 5 e 6 GHz — ma le gestisce meglio, anche grazie alla possibilità di usare più collegamenti nello stesso momento.

Velocità promesse e velocità reali: il peso della linea Internet

Sulla carta il salto sembra enorme. Wi‑Fi 6 e Wi‑Fi 6E arrivano a una velocità teorica massima di circa 9,6 Gbps, mentre il Wi‑Fi 7 può spingersi fino a circa 46 Gbps. Sono numeri da laboratorio, buoni per confrontare le generazioni, ma lontani da quello che succede ogni giorno in casa. Con una linea da 1 Gbps, per esempio, una rete ben configurata può arrivare a 800-900 Mbps, ma dipende da router, dispositivo, distanza e qualità dell’impianto.

Router Wi‑Fi domestico con dispositivi connessi su una scrivania, per parlare delle differenze tra Wi‑Fi 6, 6E e 7.

A fare la differenza è anche l’operatore Internet. Se l’abbonamento è una fibra misto rame, o comunque una linea che non supera poche centinaia di megabit, comprare un sistema Wi‑Fi 7 non cambia da solo la connessione. “Prima si guarda la linea, poi il router”, dicono spesso i tecnici quando installano modem e sistemi mesh. Il punto è questo: un router moderno può migliorare stabilità, gestione del traffico e latenza, ma non può andare oltre i limiti del contratto sottoscritto.

Dispositivi compatibili e smart home: il limite degli apparecchi più vecchi

C’è poi un altro aspetto, molto concreto: la compatibilità dei dispositivi. Uno smartphone recente, un portatile di fascia alta o una console nuova possono usare meglio Wi‑Fi 6E e Wi‑Fi 7. Molti accessori per la smart home, invece — lampadine, prese, videocamere, sensori — restano sulla 2,4 GHz. Non è un’anomalia. È una scelta tecnica: consuma poco, copre di più e basta per scambiare pochi dati.

Questo non vuol dire che un router nuovo renda inutili gli apparecchi di qualche anno fa. Semplicemente, i dispositivi non compatibili continueranno a collegarsi alle bande tradizionali. Una videocamera comprata tre anni fa funzionerà ancora, anche senza usare la 6 GHz. Lo stesso vale per robot aspirapolvere, stampanti wireless o vecchi tablet lasciati in cucina. In una casa piena di oggetti connessi, il vantaggio del Wi‑Fi 6E sta proprio nella distribuzione del traffico: telefoni e computer sulle bande più veloci, piccoli dispositivi sulla 2,4 GHz, meno intasamenti nelle ore di maggiore uso.

Wi‑Fi 7 o Wi‑Fi 6E: quando vale la pena fare il salto

Il Wi‑Fi 7 ha senso quando ci sono una connessione molto veloce, dispositivi compatibili e usi pesanti: gaming online, streaming in alta risoluzione su più schermi, trasferimenti frequenti di file di grandi dimensioni, lavoro da casa con videoconferenze e backup cloud. Una delle novità principali è la tecnologia Multi‑Link Operation, che permette a un dispositivo compatibile di usare più bande insieme, riducendo latenza e congestione. È un vantaggio reale, ma si vede solo se tutta la rete è pronta.

Per la maggior parte delle case, però, oggi il compromesso più sensato resta il Wi‑Fi 6E. Offre tre bande, costa meno di molti sistemi Wi‑Fi 7 completi e gestisce bene smartphone, smart TV, computer e dispositivi domotici. Il Wi‑Fi 6 resta una scelta valida per chi vuole spendere meno o vive in un appartamento piccolo. Il salto al Wi‑Fi 7, invece, conviene soprattutto a chi sta già aggiornando fibra, rete e dispositivi. Altrimenti si rischia di pagare una potenza che, almeno per ora, rimane quasi tutta dentro il router.