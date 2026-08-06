WhatsApp sta bloccando diversi utenti all'improvviso: cosa bisogna fare

Aprire WhatsApp e ritrovarsi improvvisamente fuori dalle proprie conversazioni può diventare un problema serio, soprattutto quando quel numero viene utilizzato anche per lavoro.

Nelle ultime ore diversi utenti hanno segnalato account messi sotto verifica senza un avvertimento precedente. Prima di tentare soluzioni improvvisate, però, è importante riconoscere il messaggio mostrato dall’app e seguire soltanto la procedura ufficiale.

Cosa sta succedendo agli account messi sotto verifica

Le segnalazioni sono aumentate a partire dal 3 agosto 2026 e riguardano utenti di diversi Paesi. Al posto della normale schermata delle chat compare un avviso che informa della verifica in corso. Durante questa fase non è possibile inviare messaggi, entrare nei gruppi o utilizzare regolarmente le altre funzioni associate al numero.

Nel messaggio WhatsApp spiega di controllare l’attività dell’account e alcune informazioni relative al dispositivo per verificare il rispetto delle condizioni di servizio. L’app indica che l’esame viene normalmente completato entro 24 ore, ma questa formulazione non rappresenta una garanzia assoluta. In alcuni casi la risposta può arrivare prima, mentre in altri l’attesa può essere più lunga.

Non è stato comunicato quanti account siano stati coinvolti né quale comportamento specifico abbia attivato tutti i controlli. Le testimonianze online comprendono anche persone che dichiarano di utilizzare soltanto l’applicazione ufficiale. Questo lascia aperta la possibilità di falsi positivi, ma non permette di stabilire che ogni sospensione sia necessariamente un errore.

Cosa fare subito senza peggiorare la situazione

La prima cosa da fare è utilizzare il pulsante “Richiedi una revisione”, quando appare nella schermata dell’app. La richiesta deve essere inviata dal numero interessato, aggiungendo una spiegazione breve e chiara. WhatsApp conferma ufficialmente che, quando un utente ritiene il blocco ingiustificato, può chiedere un nuovo controllo e riceverà una notifica dopo la decisione.

Durante la revisione è meglio non disinstallare ripetutamente l’app, cambiare continuamente telefono o tentare l’accesso attraverso emulatori e strumenti non ufficiali. Bisogna verificare di avere installato WhatsApp dal Google Play Store o dall’App Store e rimuovere eventuali versioni modificate, sistemi di automazione o applicazioni che inviano messaggi in massa.

Non bisogna inoltre affidarsi a persone che promettono lo sblocco dietro pagamento. Nessun tecnico esterno può garantire il ripristino di un account gestito dai server di Meta. Se WhatsApp viene utilizzato professionalmente, conviene avvisare temporaneamente clienti e colleghi attraverso email, telefono o altri canali, evitando di creare immediatamente nuovi account con procedure poco chiare.

Perché WhatsApp può sospendere un numero anche all’improvviso

I controlli possono essere attivati da comportamenti interpretati come spam, invii automatizzati, segnalazioni ricevute, aggiunte massive ai gruppi o utilizzo di client non autorizzati. Anche attività insolite sul dispositivo o accessi che sembrano anomali possono richiedere una verifica. WhatsApp non pubblica però tutti i criteri utilizzati, per evitare che i sistemi di sicurezza vengano aggirati.

Il problema dei blocchi errati non riguarda soltanto WhatsApp. Nel giugno 2026, l’Oversight Board di Meta ha criticato la scarsa trasparenza delle procedure con cui gli account vengono disabilitati sulle piattaforme del gruppo, chiedendo notifiche più chiare e strumenti di ricorso migliori. Il documento non dimostra che le sospensioni recenti siano tutte sbagliate, ma conferma che i sistemi automatizzati possono commettere errori.

Se la revisione restituisce l’accesso, è consigliabile attivare la verifica in due passaggi, controllare i dispositivi collegati ed eliminare applicazioni sospette. Se invece il blocco viene confermato, bisogna seguire le indicazioni mostrate nell’app e utilizzare esclusivamente l’assistenza ufficiale. Tentare scorciatoie può trasformare una verifica temporanea in un problema molto più difficile da risolvere.