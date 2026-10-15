"WhatsApp sotto esame": cosa significa questo messaggio e come recuperare le chat?

Succede anche in Italia, quando i sistemi di sicurezza di Meta rilevano attività giudicate anomale o possibili violazioni delle regole del servizio. L’obiettivo è proteggere utenti, chat e piattaforma da spam, abusi o usi non autorizzati. Il messaggio, comparso negli ultimi giorni sui telefoni di alcuni utenti, non vuol dire per forza che l’account sia chiuso definitivamente: nella maggior parte dei casi indica una fase di controllo, durante la quale alcune funzioni restano limitate in attesa dell’esito.

Quando su WhatsApp compare la scritta “Il tuo account è sotto esame”, l’app sta segnalando che quel profilo è finito in una verifica interna. Non significa, almeno non nell’immediato, che il numero sia stato cancellato o che le conversazioni siano sparite. Come spiega il Centro assistenza WhatsApp, la piattaforma può intervenire se nota comportamenti compatibili con un uso scorretto del servizio, oppure dopo segnalazioni arrivate da altri utenti.

A quel punto l’account entra in una sorta di pausa: resta legato al numero di telefono, ma l’uso normale dell’app viene sospeso fino alla fine del controllo. Una situazione che può creare parecchia preoccupazione, soprattutto per chi usa WhatsApp per lavoro, gruppi familiari, comunicazioni scolastiche o appuntamenti di tutti i giorni. “Non riuscivo più a mandare messaggi, pensavo fosse un problema di rete”, hanno raccontato alcuni utenti sui forum di assistenza. Poi, riaprendo l’app, è comparso l’avviso.

Spam, app non ufficiali e contenuti vietati: perché scattano i controlli

Tra i motivi più frequenti ci sono lo spam, l’invio di messaggi automatici, la diffusione di contenuti violenti o espliciti e l’invio massiccio di messaggi a persone che non hanno salvato il numero in rubrica. Per Meta sono segnali di rischio, perché possono essere legati a truffe, campagne indesiderate o tentativi di aggirare le regole della piattaforma.

Uno smartphone mostra un avviso di blocco: cosa significa account WhatsApp sotto esame e come recuperare l’accesso.

C’è poi un altro punto, spesso sottovalutato: l’uso di app non autorizzate, come WhatsApp Plus o GB WhatsApp, versioni modificate che non passano dai canali ufficiali. Promettono funzioni in più, temi grafici o strumenti avanzati, ma possono portare al blocco dell’account e, in alcuni casi, anche a problemi per la sicurezza dei dati. La raccomandazione di WhatsApp è sempre la stessa: usare l’app ufficiale scaricata dagli store riconosciuti, evitare software paralleli e non automatizzare l’invio di messaggi senza permesso. Le scorciatoie, alla lunga, possono costare l’accesso all’account.

Chat, chiamate e file: cosa resta bloccato durante la revisione

Durante il controllo, l’utente può non riuscire ad accedere ai messaggi, alla cronologia delle chat, alle chiamate vocali, alle videochiamate e ai file multimediali collegati all’account. In pratica, l’app resta sul telefono, ma molte funzioni vengono congelate. Le conversazioni, però, non vengono cancellate automaticamente quando parte la verifica: restano sospese, in attesa che WhatsApp decida se riattivare il profilo o applicare un blocco più rigido.

È un punto importante, perché molti utenti, davanti all’avviso, temono di perdere fotografie, vocali, documenti e chat archiviate. Secondo le informazioni diffuse dalla piattaforma, la cancellazione dei messaggi non è l’effetto immediato della revisione. In questa fase è meglio non disinstallare l’app d’istinto e non provare scorciatoie. Conviene attendere l’esito, controllare eventuali notifiche nell’app e verificare che sul telefono sia installata la versione ufficiale di WhatsApp.

Richiedere la revisione a Meta: tempi, limiti e blocco permanente

Se la verifica si chiude con un blocco, WhatsApp mostra un messaggio più chiaro: “Questo numero di telefono non può utilizzare WhatsApp”, seguito dal numero interessato e dall’invito a chiedere una revisione. In quel caso l’utente può selezionare “Richiedi revisione” direttamente dall’app e inviare il ricorso a Meta.

Secondo il Centro assistenza WhatsApp, la maggior parte delle verifiche viene completata entro 24 ore, anche se i tempi possono cambiare a seconda del caso e del numero di richieste. Se dal controllo non emergono violazioni, l’account può tornare attivo e l’utente riprende a usare chat, chiamate e file. Se invece il blocco viene confermato, le possibilità si riducono.

WhatsApp precisa che la revisione può essere chiesta solo attraverso la procedura prevista dall’app: se l’opzione non compare, il blocco può essere permanente. In questa situazione non è previsto il recupero dell’account e, nei casi più gravi, nemmeno dei messaggi tramite backup. Per evitarlo, conviene tenere l’app aggiornata, non usare strumenti non ufficiali e non impiegare il proprio numero per invii ripetitivi o non richiesti. Regole semplici, ma decisive.