Whatsapp, solo così blindi la tua privacy: 5 impostazioni da cambiare subito

WhatsApp protegge già messaggi e chiamate personali con crittografia end-to-end, ma questo non significa che tutte le informazioni visibili nell’app siano automaticamente al riparo.

Foto profilo, notifiche, indirizzo IP durante alcune chiamate e accesso fisico allo smartphone restano punti da controllare. Nel 2026 l’app offre diverse funzioni specifiche per ridurre l’esposizione dei dati: cinque impostazioni, in particolare, meritano di essere verificate subito. Bastano pochi minuti e non richiedono applicazioni esterne.

Anteprime dei link e indirizzo IP durante le chiamate

La prima riguarda le anteprime dei link. Quando si condivide un collegamento, WhatsApp può generare automaticamente titolo, immagine e altre informazioni recuperandole dal sito esterno. Per chi vuole ridurre al minimo questo tipo di contatto, in Impostazioni > Privacy > Avanzate è disponibile l’opzione Disabilita anteprime dei link. Attivandola, i collegamenti inviati resteranno semplici URL senza scheda grafica. È una scelta utile soprattutto quando si condividono link con parametri personalizzati o pagine riservate.

Nella stessa sezione si trova la seconda impostazione: Proteggi indirizzo IP nelle chiamate. Nelle chiamate individuali una connessione diretta può esporre l’indirizzo IP all’altra persona, che potrebbe ricavarne informazioni approssimative sulla posizione o sul provider utilizzato. Attivando la protezione, la chiamata viene inoltrata attraverso i server di WhatsApp mantenendo la crittografia end-to-end. Il compromesso possibile è una lieve riduzione della qualità, ma per chi privilegia la privacy può valerne la pena.

Limita il profilo e silenzia le chiamate sconosciute

La terza regolazione è quella che stabilisce chi può vedere foto profilo, informazioni, ultimo accesso e stato online. Lasciare queste voci su Tutti significa offrire dati personali anche a numeri sconosciuti. Da Impostazioni > Privacy è possibile restringere la visibilità a I miei contatti, I miei contatti eccetto… oppure, per alcune informazioni, Nessuno. È una modifica semplice ma utile soprattutto per chi usa WhatsApp con persone conosciute occasionalmente.

La quarta impostazione riguarda le chiamate da sconosciuti. WhatsApp permette di silenziarle automaticamente: continuano a comparire nell’elenco chiamate, ma il telefono non squilla. La funzione serve a ridurre spam, tentativi di truffa e contatti indesiderati. Sempre nella sezione Privacy conviene controllare anche chi può aggiungerci ai gruppi, perché limitare questa possibilità ai propri contatti riduce ulteriormente esposizione e inviti indesiderati.

Metti una barriera anche davanti alle chat

La quinta protezione è fisica: bloccare WhatsApp con impronta, riconoscimento facciale o codice. È utile quando lo smartphone viene prestato, lasciato sulla scrivania o consegnato per qualche minuto a un’altra persona. A seconda del sistema operativo e della versione dell’app, il blocco può essere configurato dalle impostazioni Privacy o tramite le protezioni biometriche del telefono. Per conversazioni particolarmente sensibili esiste inoltre Chat Lock, che protegge singole chat e ne nasconde il contenuto nelle notifiche.

Nel 2026 WhatsApp ha aggiunto anche Strict Account Settings, una modalità molto più restrittiva pensata soprattutto per persone esposte a cyberattacchi sofisticati, come giornalisti o figure pubbliche. Può bloccare allegati da mittenti sconosciuti, silenziare chiamate non riconosciute e irrigidire diverse impostazioni. Per la maggior parte degli utenti non è necessario arrivare a questo livello, ma sapere che esiste può essere utile in situazioni particolari.

La protezione migliore nasce quindi da più livelli insieme. Disabilitare le anteprime, nascondere l’IP nelle chiamate, limitare i dati del profilo, silenziare gli sconosciuti e bloccare fisicamente l’app riduce parecchio ciò che altre persone possono vedere o fare. Le spunte blu, invece, sono soprattutto una scelta di riservatezza sociale: disattivarle può essere comodo, ma non rende l’account tecnicamente più sicuro. Conviene quindi partire dalle impostazioni che riducono davvero l’esposizione dei dati.