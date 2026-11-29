Dal 30 novembre WhatsApp richiede almeno iOS 15.5 sugli iPhone, mentre su Android resta in vigore il requisito della versione 6, introdotto a settembre.

Per capire se il telefono può continuare a usare WhatsApp a dicembre, guarda prima la versione del sistema operativo. Due iPhone dello stesso modello possono avere aggiornamenti diversi: se uno è ancora fermo a una versione precedente, vale la pena controllare se può installarne una compatibile. Apple ha infatti distribuito versioni successive a iOS 15.5 anche per alcuni iPhone con il tasto Home, che possono superare la nuova soglia senza cambiare telefono.

Quali iPhone rientrano nel requisito di WhatsApp

Il centro assistenza di WhatsApp indica il 30 novembre 2026 come data di passaggio. Da quel giorno gli iPhone devono usare iOS 15.5 o una versione successiva. La soglia precedente era iOS 15.1. La novità riguarda quindi chi si trova ancora tra quei due requisiti: se il telefono può aggiornarsi, il modello in sé può continuare a rientrare tra i dispositivi supportati.

Apple ha reso disponibile iOS 15.8 per tutti i modelli di iPhone 6s e iPhone 7 e per iPhone SE di prima generazione. Se usi uno di questi telefoni, verifica cosa hai installato prima di considerarlo incompatibile. L’anno di uscita del dispositivo può dare un’indicazione, ma per questa transizione conta ciò che appare nelle impostazioni. Un iPhone già aggiornato a iOS 15.8 supera il requisito.

La schermata di aggiornamento software dell’iPhone – Melablog.it

Come controllare la versione installata su iPhone e Android

Su iPhone apri Impostazioni, entra in Generali e tocca Aggiornamento software. La schermata indica la versione presente sul telefono e segnala se ce n’è una più recente. Apple suggerisce di eseguire un backup del dispositivo prima di aggiornare, quindi collegarlo all’alimentazione e al Wi-Fi. Se l’aggiornamento non compare sul telefono, la guida di Apple prevede anche la possibilità di usare un computer compatibile.

Su Android il requisito è almeno la versione 6, in vigore dall’8 settembre secondo il centro assistenza di WhatsApp. Cerca la voce Versione di Android nelle impostazioni, di solito nella sezione con le informazioni sul telefono. Il percorso può cambiare da un produttore all’altro. Se il dispositivo ha ancora Android 5, è già sotto il minimo indicato. La scadenza di fine novembre riguarda invece il cambio su iPhone.

Cosa fare con le chat se il telefono non può aggiornarsi

WhatsApp indica che invia avvisi nell’app prima di interrompere il supporto di un sistema. Se ne ricevi uno, controlla gli aggiornamenti disponibili mentre il telefono è ancora in uso. Se non può arrivare alla versione richiesta, verifica come trasferire le conversazioni prima di cancellare l’app o dismettere il dispositivo. La procedura dipende anche dal sistema del telefono di destinazione.

Per esempio, per spostare le chat da Android a iPhone, WhatsApp rimanda all’app Passa a iOS e richiede che l’iPhone sia nuovo o appena ripristinato. Prima di iniziare, controlla di avere accesso al numero di telefono usato per l’account: durante la configurazione WhatsApp può richiedere di ricevere un SMS o una chiamata. Tieni a disposizione il vecchio smartphone finché non hai verificato che le conversazioni siano presenti sul nuovo.