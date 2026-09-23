WhatsApp, perché compare l’avviso “Il tuo codice di sicurezza è cambiato” e quando preoccuparsi

Può succedere su Android, iPhone o WhatsApp Web, spesso dopo una reinstallazione, un cambio di telefono o una modifica ai dispositivi collegati. Non significa, di per sé, che l’account sia stato rubato. Il messaggio, di solito dentro un riquadro giallo nella conversazione, può spiazzare chi lo vede comparire all’improvviso. Nella maggior parte dei casi, però, è solo un avviso tecnico: serve a rendere più chiaro cosa sta succedendo alla sicurezza della chat.

Il codice di sicurezza di WhatsApp è legato a ogni chat individuale protetta dalla crittografia end-to-end. È il sistema che, secondo quanto indicato da WhatsApp nelle proprie pagine di assistenza, impedisce a soggetti esterni — piattaforma compresa — di leggere i messaggi o ascoltare le chiamate mentre passano da mittente a destinatario. Per trovarlo basta entrare nella conversazione, toccare il nome del contatto e poi la voce “Crittografia”: lì compaiono un codice QR e una sequenza di 60 cifre.

Attenzione, però: non è la chiave segreta che protegge davvero i messaggi. Quella resta nascosta sui dispositivi. Il codice visibile serve a fare una verifica: due persone possono confrontarlo per essere sicure che la chat sia protetta e che il canale crittografato sia quello giusto. Nella vita di tutti i giorni è una funzione usata poco. Può però essere utile quando bisogna confermare con più attenzione l’identità digitale di un contatto, per esempio tra colleghi, giornalisti, professionisti o persone che trattano informazioni riservate.

Perché il codice cambia: reinstallazioni, nuovi telefoni e dispositivi collegati

L’avviso “Il tuo codice di sicurezza con [nome contatto] è cambiato” compare quando cambia la configurazione tecnica dei dispositivi coinvolti nella conversazione. Succede, ad esempio, se una persona reinstalla WhatsApp, cambia smartphone, ripristina l’app dopo un backup, aggiunge un computer con WhatsApp Web oppure rimuove un dispositivo collegato al proprio account. In quel momento WhatsApp aggiorna gli elementi usati per verificare la chat e avvisa entrambi gli utenti.

Due utenti confrontano le schermate di verifica su smartphone, come quando cambia il codice di sicurezza nelle chat crittografate.

Da solo, questo messaggio non vuol dire che qualcuno abbia preso il controllo del profilo. Come chiarisce la documentazione ufficiale del servizio, è una notifica di sicurezza, non un allarme automatico. Certo, bisogna guardare la situazione. Se l’avviso arriva dopo che un amico ha detto “ho cambiato telefono”, c’è poco da temere. Se invece compare senza motivo, magari insieme ad altri segnali strani — messaggi inviati che non si riconoscono, accessi inattesi, richieste insolite di codici — allora meglio fermarsi e controllare.

Prima cosa: verificare i dispositivi collegati nelle impostazioni dell’app. Seconda: non condividere mai il codice di registrazione ricevuto via SMS o chiamata. Quello sì, se finisce in mano ad altri, può mettere a rischio l’account.

Come verificare il codice con un contatto tramite QR o sequenza numerica

Per controllare che il codice di sicurezza sia corretto, WhatsApp offre due possibilità: scansionare il codice QR oppure confrontare la sequenza di 60 cifre. Il sistema più rapido funziona quando le due persone sono vicine: entrambi aprono la chat, toccano il nome del contatto, entrano in Crittografia e uno dei due scansiona il QR mostrato dall’altro. Se il codice coincide, l’app conferma che la chat è verificata. In alternativa si possono leggere e confrontare le 60 cifre, di persona o durante una chiamata.

È un passaggio un po’ macchinoso, ma funziona. WhatsApp precisa che, se i codici corrispondono, la conversazione risulta protetta dalla crittografia end-to-end tra quei dispositivi. Se invece non coincidono, può bastare aspettare qualche minuto o controllare che entrambi abbiano l’app aggiornata. In caso di dubbi, la strada più semplice resta chiedere direttamente al contatto se ha cambiato telefono o reinstallato l’app. Una domanda secca — “Sei stato tu a riconfigurare WhatsApp?” — spesso chiarisce tutto. Solo se la risposta non convince ha senso alzare la guardia.

Come disattivare o riattivare le notifiche di sicurezza su Android, iPhone e Web

Chi non vuole ricevere l’avviso ogni volta che cambia un codice di sicurezza WhatsApp può disattivare le notifiche dalle impostazioni. Questo non disattiva la crittografia end-to-end delle chat. Su Android bisogna aprire WhatsApp, entrare in Impostazioni, poi seguire il percorso Account > Notifiche di sicurezza e spegnere l’opzione “Mostra notifiche di sicurezza su questo dispositivo”. Su iPhone si passa dalla scheda Tu, poi Account e Notifiche di sicurezza: da lì si può disattivare o riattivare l’interruttore “Mostra notifiche di sicurezza su questo telefono”.

Anche su WhatsApp Web l’opzione è disponibile: si entra nelle impostazioni, si seleziona Account, poi Notifiche di sicurezza, e si gestisce la voce relativa al computer in uso. Per riattivarle, il percorso è lo stesso. Spegnere questi avvisi rende l’app meno insistente, ma fa perdere di vista cambiamenti che può essere utile conoscere. Per molti utenti non cambia molto; per chi usa WhatsApp per lavoro o scambia informazioni delicate, tenerli attivi resta una precauzione sensata.