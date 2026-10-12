WhatsApp non funziona bene? Colpa del nuovo aggiornamento: come risolvere

Il punto non è solo avere l’ultima versione di WhatsApp installata: se il sistema operativo del telefono è troppo vecchio, l’app può fermarsi comunque. La novità, segnalata da WABetaInfo e ripresa da Libero Tecnologia, punta a ridurre i rischi legati ai dispositivi rimasti indietro con gli aggiornamenti.

La novità arriva dai server di WhatsApp, non da un semplice aggiornamento scaricato sul telefono. In pratica, il blocco può comparire all’improvviso, anche se l’utente non ha fatto nulla di diverso dal solito: apre l’app, magari al mattino, e si trova davanti a un avviso che gli impedisce di proseguire.

Secondo WABetaInfo, il controllo è in distribuzione solo su alcuni account e non riguarda ancora tutti allo stesso modo. Può quindi succedere che due persone abbiano la stessa versione di WhatsApp, ma risultati diversi: una continua a usare l’app senza problemi, l’altra viene bloccata perché il suo telefono ha una versione troppo vecchia di Android o iOS.

Per ora la società non ha indicato quali siano le versioni minime richieste dei sistemi operativi. Ed è qui che nasce il problema: WhatsApp può essere aggiornato, ma lo smartphone no. E quando il controllo scatta, l’accesso si ferma.

La schermata di avviso e cosa fare per rientrare nell’app

Quando WhatsApp rileva un sistema operativo non aggiornato, mostra una schermata che invita l’utente ad aprire le impostazioni dello smartphone e a installare l’ultimo aggiornamento software disponibile. Non sembra trattarsi di un avviso da chiudere e basta: dalle prime ricostruzioni, il messaggio blocca l’accesso a WhatsApp finché il dispositivo non viene aggiornato.

Uno smartphone con avviso di aggiornamento di sistema, a tema del blocco delle app su dispositivi non aggiornati.

La schermata accompagna anche l’utente nel controllo della versione di Android o iOS installata. Il percorso è quello classico: entrare nelle impostazioni del telefono, cercare un eventuale aggiornamento di sistema, installarlo e poi riaprire WhatsApp per completare l’accesso. Un passaggio semplice per molti, meno immediato per chi usa telefoni più vecchi.

Il punto da tenere a mente è questo: aggiornare l’app dal Google Play Store o dall’App Store potrebbe non bastare. Se il controllo riguarda il software dello smartphone, l’ultima versione di WhatsApp non risolve il blocco. Il messaggio, in sostanza, dice una cosa sola: serve aggiornare il sistema operativo.

Perché un sistema operativo vecchio può diventare un problema di sicurezza

La scelta di WhatsApp viene spiegata con motivi di sicurezza. Un sistema operativo vecchio può avere falle già note, magari corrette da tempo nelle versioni più recenti di Android e iOS, ma ancora presenti sui telefoni che non hanno ricevuto o installato gli aggiornamenti.

La crittografia end-to-end continua a proteggere i messaggi mentre viaggiano tra mittente e destinatario. Ma non può fare tutto. Se sul telefono è già presente un malware, questo può provare a leggere dati direttamente dal dispositivo, prima o dopo l’invio di un messaggio.

Il nuovo controllo, quindi, non indica una falla specifica dentro WhatsApp. Guarda piuttosto al telefono su cui l’app gira: il suo sistema operativo, gli aggiornamenti ricevuti, il livello di protezione ancora garantito dal produttore. Una differenza tecnica, sì, ma con conseguenze molto pratiche per chi rischia di restare fuori dalle proprie chat.

Smartphone senza più aggiornamenti: il nodo dei modelli ancora non chiariti

Il nodo più delicato riguarda gli smartphone non più aggiornabili. Molti modelli, dopo alcuni anni, smettono di ricevere nuove versioni di Android o iOS perché il produttore chiude il supporto software. In questi casi l’utente può anche cercare nuovi aggiornamenti nelle impostazioni, ma non trovare nulla da installare.

Al momento WhatsApp non ha pubblicato una lista dei dispositivi coinvolti e non ha chiarito quali versioni dei sistemi operativi facciano scattare il blocco. Mancano quindi informazioni importanti: i modelli interessati, i tempi di estensione della misura e le soglie minime richieste per continuare a usare l’app.

Se il controllo verrà allargato a più utenti, l’impatto potrebbe farsi sentire soprattutto sui telefoni economici o datati, spesso ancora usati come dispositivo principale. Per ora, chi vede comparire la schermata deve controllare subito se ci sono aggiornamenti disponibili. Chi invece non ne riceve più potrebbe trovarsi davanti a una scelta scomoda: cambiare telefono o rinunciare a WhatsApp su quel dispositivo.