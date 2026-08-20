Numero privato su WhatsApp? Nascondilo così: attiva subito la funzione

Numero privato su WhatsApp? La novità passa dagli username. Nel 2026 WhatsApp, l’app di messaggistica di Meta, ha avviato a livello internazionale il rilascio delle prenotazioni dei nomi utente. L’obiettivo è semplice: permettere agli utenti di essere contattati senza dover condividere il numero di telefono. Una funzione pensata soprattutto per la privacy, attesa in forma completa entro la fine dell’anno.

Dal numero al nickname unico: la svolta attesa entro fine 2026

Per anni WhatsApp ha funzionato così: serviva un numero di telefono e quello stesso numero era anche il modo principale per farsi trovare. Una regola semplice, quasi il marchio di fabbrica dell’app. Ora però qualcosa cambia. Il numero non sparisce dall’account, almeno per quanto emerso finora, ma accanto al contatto telefonico arriva un secondo identificativo: lo username WhatsApp.

Un nome unico, scelto dall’utente, che potrà essere usato per avviare nuove chat senza mostrare il proprio recapito personale. Per una piattaforma che, secondo Meta, supera i tre miliardi di utenti attivi, è un passaggio tutt’altro che banale. Su una platea così grande, anche scegliere un nickname diventa una corsa: contano disponibilità, precedenza e regole uguali per tutti.

Username WhatsApp, come funzionano e perché non ci sarà una directory pubblica

Il meccanismo previsto è piuttosto diretto: ogni utente potrà scegliere un nome utente unico, uguale o diverso da quello usato su altri servizi, purché sia libero. Chi vorrà scrivere a qualcuno tramite username dovrà conoscere esattamente quel nome. Niente ricerche generiche, niente suggerimenti automatici per trovare profili a caso.

Ed è qui che WhatsApp prende le distanze da piattaforme come Instagram o Telegram, dove le persone possono essere rintracciate con più facilità. Secondo le informazioni circolate sul rilascio, non arriverà una directory pubblica degli account. Nessun elenco da consultare, nessuna vetrina dei profili.

La logica resta quella delle chat dirette. La linea attribuita a Meta è chiara: “L’obiettivo è mantenere il controllo nelle mani degli utenti”. In altre parole, il nickname serve a proteggere il numero, non a trasformare WhatsApp in un social aperto.

Privacy e sicurezza: numero nascosto, contatti voluti e chiave del nome utente

La novità nasce da un’esigenza molto concreta: evitare che il numero privato su WhatsApp finisca nelle mani di persone appena conosciute, gruppi temporanei, chat scolastiche, eventi, compravendite o contatti di lavoro occasionali. Oggi, entrando in un gruppo, il numero può essere visibile agli altri partecipanti, salvo impostazioni specifiche e limiti già presenti nell’app.

Con gli username WhatsApp, nelle nuove conversazioni il numero potrà restare nascosto, se la funzione sarà attiva e disponibile per gli utenti coinvolti. Meta sta lavorando anche a un filtro in più, chiamato chiave del nome utente: un codice opzionale da dare a chi deve inviare il primo messaggio. Una protezione aggiuntiva contro richieste indesiderate e contatti casuali. Non un blocco assoluto, certo. Ma un passaggio in più che può fare comodo, soprattutto a chi usa WhatsApp anche per lavoro e non vuole distribuire il proprio numero personale.

Prenotazione del nickname: dove si attiva, rilascio graduale e regole anti-duplicati

La parte più pratica riguarda la prenotazione del nickname WhatsApp. Quando la funzione sarà disponibile sul proprio account, gli utenti dovranno aggiornare l’app e seguire il percorso Impostazioni > Account > Nome utente. Da lì sarà possibile scegliere e registrare il proprio identificativo, se non è già stato preso.

Il rilascio sarà graduale, Paese per Paese e account per account: non tutti vedranno subito la voce nel menu, e WhatsApp dovrebbe avvisare con una notifica interna quando l’opzione sarà pronta. La prenotazione anticipata serve anche a evitare duplicati su scala globale. Nomi semplici, iniziali e soprannomi comuni potrebbero sparire in fretta.

Chi non troverà libero il nome desiderato potrà ricevere suggerimenti automatici dall’app, probabilmente con numeri o combinazioni alternative. Per aziende, creator e organizzazioni la questione pesa ancora di più: usare lo stesso username già presente su Facebook o Instagram aiuta a farsi riconoscere. Ma la regola vale per tutti. Il nome utente non darà maggiore visibilità pubblica: servirà soprattutto a nascondere il numero su WhatsApp e a rendere più controllato il primo contatto.