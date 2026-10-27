WhatsApp molto presto bloccherà i dispositivi con un sistema obsoleto

La misura, legata a una decisione di Meta e segnalata da WABetaInfo, riguarda i telefoni con sistemi operativi troppo vecchi. Se il dispositivo non rispetta i requisiti minimi, l’app mostra un avviso a schermo intero e non lascia entrare finché non viene installato l’aggiornamento richiesto.

La nuova misura di WhatsApp entra in gioco al momento dell’accesso all’app. In pratica, quando l’utente apre il servizio o prova a entrare da un telefono considerato non più sicuro. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, il messaggio occupa tutto lo schermo e avvisa che il sistema operativo installato è troppo datato per continuare a usare l’app.

Non è un semplice promemoria da chiudere e dimenticare. La schermata agisce come un vero blocco temporaneo: niente chat, gruppi o messaggi finché Android o iOS non vengono aggiornati alla versione richiesta. Una scelta netta, che trasforma gli aggiornamenti da raccomandazione a condizione per usare il servizio.

La novità viene distribuita lato server. Questo significa che non serve necessariamente scaricare a mano una nuova versione di WhatsApp da Google Play o App Store. Può comparire anche a chi ha già l’app aggiornata, ma usa ancora un telefono con un sistema operativo non aggiornato. Un dettaglio importante, perché molti utenti potrebbero pensare di essere a posto solo perché l’app risulta all’ultima versione.

Per usare WhatsApp servirà aggiornare il sistema operativo

Con questa novità, l’aggiornamento del sistema operativo diventa un passaggio obbligato per tornare su WhatsApp. Il messaggio, sempre secondo le indicazioni di WABetaInfo, non si limita a segnalare il problema: spiega anche dove controllare la versione installata e come cercare eventuali aggiornamenti nelle impostazioni del telefono.

Smartphone con schermata di avviso: per continuare a usare WhatsApp potrebbe essere necessario aggiornare il sistema operativo.

È un aiuto pensato soprattutto per chi non ha dimestichezza con menu, patch e versioni di sistema. Su Android il percorso può cambiare a seconda del produttore — Samsung, Xiaomi, Oppo, Motorola — mentre su iPhone il controllo passa dalle impostazioni generali di iOS. In entrambi i casi, l’app prova a guidare l’utente, evitando che il blocco diventi subito un vicolo cieco.

Resta però un punto ancora da chiarire. Meta non ha comunicato pubblicamente quali versioni di Android e iOS saranno considerate troppo vecchie. Non è chiaro nemmeno se il blocco arriverà nello stesso momento in tutti i Paesi e per tutti gli account. Il fatto che la distribuzione avvenga lato server fa pensare a un rilascio graduale, come spesso accade per le funzioni di sicurezza: prima alcuni utenti, poi gli altri.

Perché Meta stringe sugli aggiornamenti: falle note, dati a rischio e crittografia non bastano

Il motivo principale è la sicurezza dei dati. WhatsApp usa la crittografia end-to-end, che protegge il contenuto dei messaggi mentre viaggiano tra mittente e destinatario. Ma un telefono con un sistema operativo vecchio può comunque esporre l’utente a rischi concreti. Le falle già note, se non corrette dai produttori, possono essere usate per colpire il dispositivo.

Il punto è semplice: la crittografia protegge la conversazione, ma non mette al riparo da ogni debolezza dello smartphone. Se il sistema è vulnerabile, un malware o un’app malevola potrebbero arrivare a notifiche, file, backup locali o altri dati presenti sul telefono. È su questo terreno che Meta sembra voler intervenire, legando l’uso del servizio a un livello minimo di protezione del dispositivo.

Negli ultimi mesi WhatsApp si è mossa su più fronti: avvisi contro client web non ufficiali, strumenti per riconoscere tentativi di truffa e nuove difese per proteggere gli account. Misure utili, ma meno efficaci se alla base c’è un sistema non più supportato. Il ragionamento che filtra dagli ambienti tecnici è chiaro: un’app sicura su un telefono insicuro resta un problema.

Telefoni senza più update: il problema dei modelli esclusi e l’ipotesi sostituzione

Il nodo più delicato riguarda gli smartphone non più aggiornabili. Ci sono telefoni ancora funzionanti, usati ogni giorno per messaggi, chiamate e foto, che però non ricevono più patch di sicurezza né nuove versioni di Android o iOS. Per questi modelli il blocco di WhatsApp potrebbe diventare permanente, non per scelta dell’utente ma per un limite imposto dal produttore.

È il caso di molti dispositivi datati, magari passati da un familiare all’altro o tenuti come telefono principale perché “ancora va bene”. A quel punto l’avviso a schermo intero può trasformarsi in una decisione concreta: cambiare smartphone o rinunciare all’app di messaggistica più usata. Una prospettiva tutt’altro che secondaria, soprattutto per chi usa WhatsApp anche per lavoro, scuola, sanità o comunicazioni con uffici e gruppi locali.

Per ora non c’è un elenco ufficiale dei modelli esclusi né delle versioni minime richieste. Nell’attesa, conviene controllare subito la presenza di aggiornamenti software nelle impostazioni del telefono e installare le patch disponibili. Chi ha un dispositivo fermo da anni, invece, dovrà fare una verifica più attenta: se il produttore non offre più update, la sostituzione potrebbe diventare l’unica strada per continuare a usare WhatsApp senza interruzioni.