Whatsapp, la nuova truffa "della bambina" ti svuota il conto in un amen: cosa fare subito

Esiste un dettaglio che ormai sfugge sempre meno: quando il telefono vibra, non è più solo una notifica. Può essere un tentativo di truffa. E sempre più spesso passa da WhatsApp, l’app più usata — e proprio per questo più esposta — dagli utenti italiani.

Il fenomeno non è nuovo, ma i numeri raccontano una crescita che non si può ignorare. Secondo il Consumer Security and Financial Crime Report di Revolut, WhatsApp è oggi una delle principali porte d’ingresso per le frodi digitali, superata solo da Facebook. Una dinamica che segue una logica semplice: dove ci sono più persone, ci sono più opportunità.

La truffa perfetta è quella che sembra normale

Il punto di forza di queste frodi non è la tecnologia, ma la familiarità. I messaggi arrivano da numeri conosciuti, parlano un linguaggio quotidiano, non sollevano sospetti immediati.

È qui che si inserisce la cosiddetta “truffa della ballerina”, una delle più diffuse negli ultimi mesi. Il meccanismo è quasi disarmante nella sua semplicità: un contatto fidato chiede di votare una bambina per un concorso di danza. C’è una foto, un link, una richiesta innocua. Tutto sembra credibile. Ed è proprio questo il problema.

Cliccando sul link, si entra in una pagina costruita per imitare una normale piattaforma di voto. A questo punto viene chiesto di inserire il numero di telefono e un codice ricevuto via SMS.

È il passaggio chiave. Perché quel codice non serve a votare, ma a trasferire l’accesso dell’account WhatsApp direttamente nelle mani dei truffatori.

Nel giro di pochi minuti, la vittima perde il controllo del proprio profilo. E da lì parte la seconda fase: i criminali iniziano a scrivere ai contatti salvati, fingendo emergenze e chiedendo denaro con urgenza.

Una catena che si autoalimenta

Il vero rischio non è solo individuale. È sistemico. Ogni account compromesso diventa un nuovo punto di partenza. Amici, familiari, colleghi ricevono messaggi da una persona di fiducia.

La probabilità che credano alla richiesta aumenta. E così la truffa si diffonde, quasi senza ostacoli. È un effetto domino costruito su un elemento che nessun sistema di sicurezza può replicare: la fiducia.

La risposta è meno tecnica di quanto si pensi. WhatsApp è diretto, immediato, personale. Non è un social pubblico, è uno spazio privato.

E proprio per questo abbassa le difese. Un messaggio su WhatsApp non viene percepito come una possibile minaccia, ma come una comunicazione normale. È questa percezione a rendere l’app uno strumento perfetto per chi vuole ingannare.

Difendersi significa cambiare abitudine

Non esiste una soluzione definitiva, ma esistono segnali da riconoscere. Link sospetti, richieste improvvise, messaggi che sembrano urgenti ma vaghi.

La regola più semplice resta anche la più efficace: fermarsi un attimo. Verificare. Chiamare direttamente la persona che ha scritto. Perché in un contesto dove tutto sembra autentico, il vero antidoto non è la tecnologia. È l’attenzione.