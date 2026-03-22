WhatsApp, la nuova sezione ‘Tu’ sta per arrivare su tutti gli smartphone: come funziona l’aggiornamento più atteso

WhatsApp è in procinto di lanciare uno degli aggiornamenti più attesi degli ultimi tempi. L’applicazione di messaggistica, che ormai conta miliardi di utenti in tutto il mondo, sta per rinnovare l’interfaccia e introdurre nuove funzionalità.

Una delle novità principali riguarda la barra di navigazione inferiore, che sarà completamente riprogettata per migliorare la personalizzazione e la facilità di utilizzo.

Il cambiamento principale che gli utenti di WhatsApp vedranno è l’introduzione della nuova sezione “Tu”. Questa sezione sostituirà l’icona delle impostazioni, che storicamente ha rappresentato l’accesso alle preferenze e alle opzioni del profilo. La novità non è solo un cambiamento di nome, ma un vero e proprio passo verso una navigazione più personalizzata.

Come funziona la nuova sezione ‘Tu’

La scheda “Tu” avrà una miniatura del profilo dell’utente, che apparirà chiaramente nella parte inferiore della schermata. Questo piccolo cambiamento segna un allontanamento dal design precedente, dove la gestione dell’identità era più nascosta. Ora, l’utente avrà un accesso immediato alla propria immagine del profilo, creando un’esperienza più visibile e centrata sulla persona.

Una delle funzioni più richieste dagli utenti riguarda la gestione dei multi-account, che sarà finalmente semplificata grazie a questa nuova interfaccia. Con l’aggiornamento, gli utenti potranno passare facilmente da un account all’altro, grazie all’indicatore visivo nella sezione “Tu”. L’operazione diventa intuitiva: basterà toccare l’icona del profilo per aprire un menu rapido che permetterà di passare da un account all’altro senza dover navigare tra vari sottomenu o dover accedere alle impostazioni.

Questa novità risponde a una necessità crescente, soprattutto per chi utilizza WhatsApp per motivi personali e professionali, permettendo una gestione immediata e senza interruzioni tra i vari profili.

Un’altra grande novità riguarda l’introduzione delle immagini di copertura per i profili personali. Fino ad oggi, questa opzione era riservata esclusivamente agli account Business, ma presto sarà disponibile per tutti gli utenti. L’immagine di copertura potrà essere aggiunta nella parte superiore del profilo, dando così agli utenti la possibilità di personalizzare ulteriormente la propria pagina.

Attualmente, la funzionalità è ancora in fase di sviluppo, e per il momento gli utenti possono vedere solo un’immagine di copertura predefinita. Tuttavia, le basi per l’integrazione sono state create e nei prossimi aggiornamenti sarà possibile caricare immagini personalizzate, migliorando così l’aspetto visivo del profilo e aggiungendo un tocco di creatività.

Il rilascio dell’aggiornamento

Queste modifiche visive e funzionali stanno già arrivando in alcuni dispositivi grazie agli aggiornamenti rilasciati tramite l’App Store. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, la nuova scheda “Tu” è già visibile a una buona parte degli utenti, ma non tutti hanno ancora ricevuto l’aggiornamento. Inoltre, l’immagine di copertura del profilo è attualmente disponibile solo per un gruppo ristretto di tester. Nonostante ciò, l’aggiornamento sarà presto disponibile per tutti, poiché l’attivazione avverrà gradualmente lato server.

Gli utenti che non vedono ancora queste modifiche non devono preoccuparsi, poiché l’aggiornamento completo arriverà a breve su tutti gli smartphone, completando una delle trasformazioni più attese dell’applicazione.