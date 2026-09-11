WhatsApp ha deciso di cambiare il limite per sempre: finalmente addio al vincolo

WhatsApp sta eliminando uno dei limiti più fastidiosi degli Stati, con una novità che rende molto più libera la condivisione di musica dentro l’app.

Il cambiamento riguarda un dettaglio che fino a oggi costringeva gli utenti a scegliere frammenti molto brevi, spesso tagliando proprio la parte più interessante di una canzone. Con le nuove versioni dell’app arriva invece maggiore libertà nell’editor, anche se non tutti potrebbero vedere immediatamente la funzione.

Stati WhatsApp, il limite sale da 15 a 30 secondi

Fino a oggi chi aggiungeva musica agli Stati di WhatsApp poteva scegliere una canzone e decidere da quale punto farla partire. La durata, però, restava ferma a 15 secondi. Un limite stretto, soprattutto per chi voleva inserire un ritornello, un’introduzione riconoscibile o un passaggio un po’ più completo.

Con il nuovo aggiornamento, invece, si può arrivare fino a 30 secondi di audio, senza cambiare la natura degli Stati: contenuti visibili per 24 ore, poi eliminati in automatico.

La novità non trasforma WhatsApp in un servizio musicale, ma rende gli Stati con musica più vicini a ciò che gli utenti sono già abituati a vedere su altri social. Una foto può restare accompagnata più a lungo da un brano, oppure la canzone può diventare il contenuto principale dello Stato, anche senza immagini. La linea indicata da Meta è semplice: dare più libertà nella scelta del momento della canzone da condividere.

Come scegliere il pezzo giusto su Android e iPhone

Per usare il nuovo selettore bisogna aprire la sezione Stato di WhatsApp, creare un nuovo contenuto e entrare nell’editor musicale. Dopo aver scelto una canzone dal catalogo disponibile, l’app mostra un comando dedicato per decidere sia il punto esatto del brano sia la durata del clip. Si può scorrere la traccia, fermarsi sul passaggio desiderato e scegliere un frammento più breve, oppure arrivare al massimo consentito di 30 secondi.

Il funzionamento resta immediato. Si seleziona la musica, si regola il pezzo e si pubblica. Se nello Stato c’è una foto, il brano parte mentre l’immagine resta sullo schermo. Se invece si condivide solo la musica, il clip occupa tutto l’aggiornamento temporaneo. Una soluzione pratica per pubblicare poche battute di una canzone senza dover costruire per forza un contenuto più elaborato.

Rilascio graduale: perché non tutti vedono subito la novità

La funzione è in arrivo a scaglioni con le versioni più recenti di WhatsApp su Google Play e App Store. Aggiornare l’app è necessario, ma non garantisce di vedere subito il nuovo selettore. Meta, infatti, attiva spesso le novità prima su gruppi limitati di utenti e solo dopo le estende a tutti. Chi non trova ancora l’opzione dovrà quindi aspettare un rilascio successivo, senza toccare impostazioni particolari.

C’è poi il tema della compatibilità. Da settembre 2026 WhatsApp richiede Android 6 o versioni successive per funzionare correttamente sui telefoni Android. I dispositivi fermi ad Android 5.0, 5.1 o precedenti potrebbero non ricevere più aggiornamenti, con possibili problemi nell’uso dell’app, dall’invio dei messaggi alle chiamate.

Prima di cambiare telefono o reinstallare tutto, meglio controllare la versione del sistema nelle impostazioni e salvare una copia di backup su Google Drive. Una precauzione semplice, ma spesso decisiva.