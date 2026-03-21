WhatsApp, finalmente l’aggiornamento per rimanere anonimi: come funziona la novità più attesa

WhatsApp ha finalmente deciso di rispondere a una delle richieste più attese dagli utenti: la possibilità di rimanere anonimi. Ma come e quando sarà possibile farlo?

Una funzione che fino a poco tempo fa sembrava inesistente, ma che adesso è in fase di test nelle versioni beta dell’app. Se sei tra quelli che usano frequentemente i sondaggi per raccogliere opinioni in gruppi o nelle chat, questa nuova funzione potrebbe finalmente risolvere alcune problematiche legate alla privacy.

WhatsApp, pur avendo introdotto la modifica dei messaggi già da tempo, ha sempre trascurato un aspetto fondamentale per quanto riguarda i sondaggi. Una volta inviato un sondaggio, non c’era possibilità di modificarlo senza doverlo cancellare e ripubblicarlo, facendo così perdere tutte le preferenze già espresse. Ma ora le cose stanno cambiando.

Nella versione beta dell’app per Android, WhatsApp ha avviato dei test per permettere agli utenti di modificare i sondaggi anche dopo l’invio. Sebbene non sia ancora possibile modificare le opzioni di risposta, proprio per evitare che il significato delle preferenze venga alterato, una volta effettuata una modifica, apparirà un’etichetta con la dicitura “modificato”, in modo da non confondere gli utenti. Si tratta di un’implementazione che potrebbe semplificare molto la gestione dei sondaggi, rendendola più dinamica e meno rischiosa.

Come funziona la grande novità: i voti anonimi

Uno degli aggiornamenti più rilevanti riguarda la possibilità di rimanere anonimi mentre si partecipa ai sondaggi. Con questa nuova funzione, WhatsApp permetterà agli utenti di esprimere la propria preferenza senza che gli altri partecipanti possano vedere chi ha votato cosa. Questa funzione rappresenta una svolta importante, soprattutto nei gruppi dove la privacy e l’anonimato possono essere cruciali, e dove spesso gli utenti potrebbero non voler rendere pubblica la loro opinione.

Questa novità è destinata a rispondere a una esigenza di lunga data, poiché fino a ora le persone sapevano sempre chi aveva votato per quale opzione. Non solo l’anonimato sarà introdotto, ma sarà possibile anche ascoltare in modo più sicuro le opinioni senza il timore di influenzare gli altri.

Oltre alla modifica dei sondaggi e alla possibilità di restare anonimi, WhatsApp ha anche iniziato a testare la possibilità di assegnare una data di scadenza ai sondaggi. Questo aggiornamento darà agli utenti la possibilità di decidere fino a quando il sondaggio sarà attivo, evitando che risposte vengano date troppo tardi o che il sondaggio continui ad accumulare preferenze per troppo tempo, distorcendo i risultati. Una funzionalità che potrebbe semplificare la gestione di discussioni o decisioni in gruppi con molti partecipanti.

Oltre a questi cambiamenti sui sondaggi, WhatsApp sta lavorando su altre funzionalità che potrebbero migliorare ulteriormente l’esperienza utente. Ad esempio, è in fase di test un sistema di soppressione del rumore per migliorare la qualità delle chiamate vocali e video. Questa funzionalità, se implementata, ridurrà i rumori di sottofondo, garantendo chiamate più chiare e senza disturbi, un aggiornamento sicuramente apprezzato per chi usa WhatsApp per comunicazioni professionali o importanti.