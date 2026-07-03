WhatsApp elimina il numero di telefono: è corsa al nome utente, se non lo scegli poi resti fuori

Dal 29 giugno 2026 Meta ha aperto in Italia le prenotazioni per lo username di WhatsApp, il nome utente che in futuro permetterà di avviare conversazioni senza dover condividere il proprio numero personale. Il lancio operativo completo è previsto entro la fine dell’anno, ma chi vuole assicurarsi il nome desiderato può già riservarlo in anticipo, prima che qualcun altro lo occupi — con oltre 3,3 miliardi di utenti nel mondo, la probabilità che due persone vogliano lo stesso nome è tutt’altro che remota.

La procedura per prenotarlo è semplice: si apre l’app aggiornata all’ultima versione, si va su Impostazioni, poi Account e infine Nome utente, dove digitare l’identificativo scelto. Lo username dovrà essere unico a livello mondiale, lungo tra 3 e 35 caratteri, e potrà contenere lettere, numeri, punti e trattini bassi. Se il nome scelto risulta già occupato, l’app propone automaticamente alcune alternative, sul modello di quanto avviene già su altri social network.

WhatsApp dice addio al numero di telefono

Il numero di telefono non scompare del tutto: resterà necessario per la registrazione e il recupero dell’account, ma non sarà più mostrato agli altri utenti durante le prime conversazioni, a condizione che la funzione sia stata attivata. È il cambiamento pensato soprattutto per quelle situazioni in cui condividere il proprio recapito personale risulta eccessivo: una persona conosciuta a un evento, un collega appena incontrato, una chat scolastica o di condominio, un venditore online.

A differenza di altre piattaforme di messaggistica, WhatsApp non introdurrà una directory pubblica in cui cercare gli utenti: per scrivere a qualcuno per la prima volta servirà conoscerne con esattezza lo username, una scelta pensata per preservare la privacy e limitare i contatti indesiderati. A protezione ulteriore, l’app sta testando anche una chiave del nome utente, un codice facoltativo di quattro cifre che chi non è tra i contatti dovrà inserire correttamente per avviare una conversazione, pena il filtraggio automatico del messaggio in una sezione separata.

Per aziende, creator e organizzazioni la novità va oltre l’aspetto estetico: potranno mantenere, quando possibile, lo stesso nome utente già usato su Instagram e Facebook, facilitando il riconoscimento del brand, mentre dovranno dimostrare di esserne effettivamente proprietari se il nome è già registrato su quelle piattaforme. Le chat già esistenti continueranno a funzionare come sempre, e chi preferisce il numero di telefono può semplicemente non attivare la nuova funzione.