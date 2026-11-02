WhatsApp e Netflix: dal novembre scatta il blocco su questi dispositivi

Le due app chiederanno versioni più recenti dei sistemi operativi per continuare a garantire aggiornamenti, sicurezza e accesso ai servizi. Il telefono, sia chiaro, non si spegnerà di colpo e gli account non saranno cancellati. Il punto è un altro: su alcuni modelli le app non si potranno più aggiornare o aprire correttamente. Per molti utenti basterà un controllo rapido, meglio farlo prima di ritrovarsi senza chat o senza streaming proprio quando serve.

Per WhatsApp, il requisito minimo indicato è Android 6.0 sui telefoni con sistema Google. Sugli iPhone, invece, servirà almeno iOS 15.5. Chi usa uno smartphone rimasto a versioni più vecchie potrebbe non riuscire più ad aprire l’app, mandare messaggi, fare chiamate o scaricare aggiornamenti dagli store ufficiali. Non è una chiusura dell’account: è un problema di compatibilità.

La scelta segue una strada già vista negli anni. I sistemi più datati non ricevono più patch di sicurezza, hanno limiti sulla privacy e non reggono sempre bene funzioni come verifica dell’identità, chiamate e videochiamate. Per Netflix il discorso è simile, ma la soglia è più alta: servono dispositivi in grado di far girare app e protocolli più recenti. Nel caso Apple, per lo streaming il riferimento diventa iOS 18. Un taglio netto, che lascia fuori diversi iPhone ancora usati tutti i giorni.

Samsung, Motorola, LG e Sony: i telefoni Android da controllare subito

Tra gli smartphone Android da controllare ci sono modelli usciti ormai da molti anni, ma ancora presenti in tante case come telefoni di riserva, oppure usati da figli e anziani. Nell’elenco dei modelli a rischio per WhatsApp compaiono Samsung Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend e Galaxy Trend Lite. Per Motorola vengono citati Moto G e Moto E di prima generazione, oltre al Droid Razr HD.

Vecchio smartphone con avviso di aggiornamento: controllare compatibilità e sistema operativo prima che alcune app smettano di funzionare.

Occhio anche ad alcuni LG: Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 e G2 Mini. Per Sony, i modelli da verificare sono Xperia Z e Xperia SP. Sul fronte Netflix, tra gli Android segnalati ci sono ancora Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2 e Galaxy Grand Prime, insieme a LG Optimus L5, Optimus L7, LG G2, Sony Xperia Z, Xperia Z1 e Xperia E3. La lista può cambiare in base al Paese, alla versione del telefono e agli aggiornamenti ricevuti. Per questo il controllo direttamente sul dispositivo resta il passaggio più importante.

iPhone esclusi dagli aggiornamenti: perché Netflix chiede dispositivi più recenti

Nel mondo Apple il quadro è più semplice, ma non per questo meno importante. Gli iPhone che non possono installare iOS 18 rischiano di perdere l’accesso a Netflix tramite app. Il telefono continuerà comunque a funzionare per chiamate, foto, browser e altri servizi compatibili. Tra i modelli interessati ci sono iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus e iPhone SE di prima generazione, oltre alle versioni precedenti.

Il motivo riguarda soprattutto la gestione dei contenuti protetti, gli aggiornamenti di sicurezza e le nuove versioni dell’app. Se un iPhone non può più ricevere il sistema operativo richiesto, Netflix può mostrare errori, bloccare il login o non comparire più nell’App Store. Per WhatsApp, invece, la soglia resta più bassa: chi può installare iOS 15.5 dovrebbe rientrare nei requisiti indicati. Due app, due regole diverse. Ed è qui che molti rischiano di confondersi.

Backup, aggiornamenti e alternative: come salvare chat, account e accesso allo streaming

La prima cosa da fare è controllare la versione installata. Su Android bisogna aprire Impostazioni, entrare in Info sul telefono e cercare Versione Android o Informazioni software. Su iPhone il percorso è Impostazioni, poi Generali, quindi Info oppure Aggiornamento software. Se c’è un aggiornamento disponibile, conviene installarlo con il telefono collegato al Wi-Fi e, se possibile, al caricatore.

Per chi usa WhatsApp, la mossa più prudente è fare una copia di backup prima del 1° novembre 2026. Nell’app si va su Impostazioni, poi Chat e Backup delle chat: su Android il salvataggio passa da Google Drive, su iPhone da iCloud. Tenendo numero di telefono, credenziali e backup, sarà possibile recuperare conversazioni, foto e documenti su uno smartphone compatibile.

Per Netflix, invece, non c’è un backup da salvare sul telefono. La soluzione è usare un dispositivo supportato. Chi non può aggiornare lo smartphone potrà continuare a guardare film e serie da computer, smart tv compatibile, console, Chromecast, Fire TV o Roku. In caso di dubbi, la regola è semplice: prima si controllano gli aggiornamenti, poi il backup, e solo alla fine si valuta se cambiare dispositivo. Meglio farlo con calma, non quando l’app smette di aprirsi.