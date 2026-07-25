WhatsApp dopo anni risolve il suo più grande problema: era ora. Meta ha iniziato il rilascio globale di un aggiornamento che cambia parecchie cose, soprattutto su iPad, in auto e sulle versioni desktop e web.

L’idea è rendere l’app meno legata allo smartphone e più comoda nella vita di tutti i giorni, tra lavoro, messaggi, chiamate e contenuti da condividere. La novità più attesa riguarda proprio il tablet di Apple: per molti era una mancanza difficile da spiegare, in un’app che ormai si usa praticamente per tutto.

WhatsApp su iPad, finalmente si parte senza smartphone

Con il nuovo aggiornamento, WhatsApp su iPad potrà essere configurato creando un nuovo account direttamente dal tablet, senza dover partire da un profilo già attivo sul telefono. Sembra un dettaglio, ma non lo è. Fino a oggi l’app per iPad funzionava soprattutto come una specie di “secondo schermo” di un account già esistente. Utile, certo. Ma scomoda per chi usa l’iPad come dispositivo principale, oppure per chi vuole separare lavoro, famiglia e vita privata.

Secondo Meta, è una delle richieste arrivate più spesso dopo il lancio della versione per tablet. In pratica, si installa l’app, si avvia la procedura e si configura WhatsApp senza passare dallo smartphone. Meno giri, meno vincoli. E finalmente la sensazione di avere un’app vera, non un semplice accessorio del cellulare.

WhatsApp in auto cambia passo: messaggi e chiamate senza prendere il telefono

La seconda novità riguarda l’auto. WhatsApp avrà un’integrazione rivista per Apple CarPlay e Android Auto, con funzioni pensate per ascoltare e rispondere ai messaggi, avviare chiamate, vedere la cronologia e raggiungere i contatti preferiti direttamente dallo schermo del veicolo. Il punto è chiaro: usare WhatsApp in auto senza prendere in mano lo smartphone.

Spazio quindi ai comandi vocali e all’interfaccia del cruscotto, per gestire le funzioni essenziali mentre si guida. Meta segue una strada già battuta da molte app di comunicazione: portare chat e chiamate nei sistemi connessi dell’auto, cercando di ridurre le distrazioni. Una promessa da maneggiare con cautela, perché al volante la comodità non può mai venire prima della sicurezza.

PDF annotabili e musica nello Status: WhatsApp si allarga tra lavoro e tempo libero

L’aggiornamento tocca anche documenti e contenuti personali. I PDF su WhatsApp potranno essere aperti direttamente dentro l’app, senza doverli scaricare prima sul dispositivo. Su WhatsApp Web e sulla versione desktop, inoltre, sarà possibile evidenziare, annotare e commentare i file. La parte tecnica arriva dall’integrazione con Adobe Acrobat, che porta nel servizio funzioni già note a chi lavora ogni giorno con contratti, bozze, preventivi o dispense.

C’è poi una novità più leggera, ma destinata a farsi vedere: i brani ascoltati su Spotify e Apple Music potranno essere condivisi direttamente nello Status di WhatsApp. I contatti vedranno così quale canzone si sta ascoltando, senza passaggi macchinosi da un’app all’altra. Il rilascio, come spesso accade con le funzioni di Meta, sarà graduale e distribuito in tutto il mondo. Non arriverà a tutti nello stesso giorno. Ma la direzione è evidente: WhatsApp non vuole più essere soltanto una chat, ma uno spazio stabile per comunicare, lavorare e condividere pezzi di quotidianità.