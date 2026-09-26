WhatsApp crea le chat "invisibili": sono impossibili da spiare

L’idea è semplice: parlare con l’assistente, fare domande, preparare testi o cercare spunti, senza lasciare tracce visibili agli altri.

La nuova chat in incognito di WhatsApp permette di aprire una conversazione separata con Meta AI, visibile solo all’utente. Può servire per chiedere informazioni, scrivere bozze di messaggi, mettere giù idee o trattare contenuti personali. In pratica, l’app crea uno spazio a parte, temporaneo e separato dalle altre chat. Un meccanismo che ricorda le conversazioni riservate già presenti in molti servizi digitali.

Secondo WhatsApp, la funzione si basa su una tecnologia pensata per proteggere la privacy e gestire i dati in modo sicuro. L’azienda la presenta come un modo per parlare con l’assistente “in un modo che risulta invisibile agli altri”. Un passaggio importante, perché l’intelligenza artificiale nelle app di messaggistica non è più solo uno strumento per ottenere risposte generiche. Entra in spazi dove passano lavoro, rapporti personali, documenti, appuntamenti e anche dubbi molto privati.

La promessa di WhatsApp: conversazioni non leggibili nemmeno da Meta

Il cuore dell’annuncio è tutto in una frase: nelle conversazioni private con Meta AI, sostiene WhatsApp, “nessuno può leggere la tua conversazione, nemmeno noi”. Una dichiarazione destinata a pesare nel dibattito sulla fiducia nei servizi digitali. Perché la domanda, alla fine, è sempre la stessa: chi può vedere davvero quello che scriviamo?

Uno smartphone con chat in modalità scura e un lucchetto richiama il tema delle conversazioni AI private e dei messaggi temporanei su WhatsApp.

Da circa dieci anni, le principali app di messaggistica puntano sulla crittografia end-to-end per proteggere le chat tra utenti. Ora WhatsApp prova a portare una logica simile anche nel rapporto con l’intelligenza artificiale, attraverso un sistema di elaborazione privata che, secondo la società, impedisce a Meta di accedere ai contenuti delle richieste. Non è un dettaglio da poco. Molti strumenti AI, finora, hanno funzionato chiedendo agli utenti di accettare margini più ampi nel trattamento dei dati.

La società, però, non ha ancora reso pubblici tutti i dettagli tecnici sul funzionamento del sistema. Per questo, almeno per ora, la promessa resta legata alle informazioni ufficiali diffuse da WhatsApp e alle verifiche che arriveranno quando la funzione sarà disponibile su larga scala. Il messaggio, comunque, è chiaro: rendere l’uso di Meta AI su WhatsApp meno esposto, meno visibile, più vicino a una vera conversazione privata.

Messaggi temporanei e mancato salvataggio: i limiti della nuova protezione

C’è poi il capitolo dei messaggi temporanei. Nella chat in incognito, spiega l’azienda, le conversazioni con Meta AI non vengono salvate e, come impostazione predefinita, i messaggi spariscono. Una scelta pensata per ridurre la permanenza dei contenuti, soprattutto quando l’utente usa l’assistente per questioni sensibili o, più semplicemente, non vuole conservare una traccia della conversazione.

Questo però non significa che ogni rischio scompaia. Come sempre quando si parla di privacy, molto dipende dall’uso concreto: screenshot salvati dall’utente, notifiche visibili sul telefono, backup, impostazioni del dispositivo e accessi non autorizzati restano aspetti da tenere presenti. La protezione annunciata da WhatsApp riguarda la gestione e la conservazione della chat con l’AI, non tutto ciò che accade attorno allo smartphone.

Resta anche un tema di percezione. Una chat nascosta su WhatsApp, pur nata per tutelare la riservatezza, può creare dubbi in famiglia o nella coppia, dove la parola “incognito” viene spesso associata alla segretezza. L’azienda insiste sul punto tecnico: serve a proteggere l’utente, non a creare zone d’ombra. Ma, come spesso accade con le novità delle piattaforme, saranno gli utenti a darle un significato. Nella vita di tutti i giorni, più che negli annunci ufficiali.

La prossima fase: assistenza AI privata dentro le chat esistenti

Nei prossimi mesi, WhatsApp prepara anche un secondo passo: portare una forma di assistenza AI privata dentro le chat esistenti, senza interrompere la conversazione principale. L’idea è offrire suggerimenti legati a ciò di cui si sta parlando, ma sempre con una modalità protetta da elaborazione privata. In altre parole, l’assistente potrebbe aiutare a scrivere una risposta, chiarire un’informazione o proporre un contenuto utile, restando sullo sfondo.

È una novità che potrebbe cambiare l’uso quotidiano dell’app. Non più solo una chat separata con Meta AI, ma un aiuto inserito nel flusso normale delle conversazioni: una chat di lavoro, un gruppo, uno scambio personale. WhatsApp assicura che anche questa funzione sarà pensata per non esporre a Meta il contenuto delle conversazioni.

Resta da capire quando arriverà per tutti e in quali Paesi sarà disponibile all’inizio. L’azienda parla dei prossimi mesi, senza indicare una data precisa. Intanto il segnale è stato lanciato: la sfida, per WhatsApp, sarà portare l’intelligenza artificiale nelle conversazioni private senza incrinare la promessa di riservatezza su cui l’app ha costruito buona parte della sua reputazione.