WhatsApp: con questo trucco puoi avere 3 account in 1 su iPhone

La funzione, sviluppata dall’app di messaggistica di Meta, non è ancora disponibile per tutti. Ma la strada sembra tracciata, anche su iOS, dopo quanto già visto su Android. Una piccola svolta pratica. Di quelle che molti aspettavano.

La funzione è stata individuata nell’ultima versione beta di WhatsApp per iOS esaminata da WABetaInfo, sito che segue da vicino le novità dell’app. Nel codice e in alcune schermate interne, secondo quanto riportato, compaiono riferimenti a un sistema pensato per aggiungere più profili dentro la stessa applicazione. Senza app parallele. Senza cambiare telefono.

Per ora, però, è bene non correre. Il supporto ai tre account WhatsApp su iPhone non è attivo per tutti gli utenti e non è disponibile nella versione stabile su App Store. È una funzione ancora in lavorazione, come spesso accade nelle beta: compare, viene provata, può cambiare. E solo dopo, se i test vanno nella direzione giusta, arriva al pubblico.

La direzione, comunque, è piuttosto chiara. Meta ha già portato il multi-account su Android e negli ultimi mesi ha iniziato ad avvicinare anche WhatsApp per iPhone a quel modello, riducendo le differenze tra le due versioni. L’obiettivo, secondo quanto riferito da WABetaInfo, è rendere il passaggio tra profili più rapido e meno complicato.

Tre account separati per vita privata, lavoro e altre attività

Il cuore della novità è la possibilità di usare fino a tre profili WhatsApp distinti nella stessa app. Non più soltanto l’account personale e, magari, un secondo numero gestito con WhatsApp Business. Con il nuovo sistema, l’utente potrebbe tenere separati il numero privato, quello di lavoro e un terzo profilo legato ad altre necessità: associazioni, piccoli progetti, attività commerciali.

Uno smartphone mostra tre profili distinti, a richiamare la gestione multi-account nelle app di messaggistica su iPhone.

È un bisogno molto concreto. Chi lavora con clienti, fornitori o gruppi aziendali spesso non vuole mescolare chat di famiglia e conversazioni professionali. E chi usa un solo iPhone, magari con eSIM e SIM fisica, oggi deve arrangiarsi con soluzioni poco comode: due telefoni, app diverse, oppure continui cambi di accesso. Con il multi-account su WhatsApp iOS, almeno nelle intenzioni, tutto diventerebbe più semplice.

La separazione dei profili potrebbe anche limitare l’uso dell’account personale per attività di lavoro. Non è un dettaglio da poco. Oggi da WhatsApp passano appuntamenti, documenti, foto, vocali, conferme. Tutto insieme, spesso senza confini chiari. La nuova funzione prova a mettere un po’ d’ordine, senza stravolgere le abitudini degli utenti.

Notifiche, chat e impostazioni indipendenti per ogni profilo

Secondo le informazioni disponibili, ogni account WhatsApp avrebbe le proprie chat, le proprie impostazioni, la cronologia e le notifiche separate dagli altri profili. In sostanza, un messaggio arrivato sul numero di lavoro non finirebbe insieme a quelli del numero personale. E viceversa. Una distinzione semplice, ma fondamentale per evitare confusione.

Il passaggio da un profilo all’altro dovrebbe avvenire con un selettore dentro l’app, probabilmente nelle impostazioni o in un’area dedicata. Una volta completata la configurazione iniziale, l’utente potrebbe cambiare account con pochi tocchi. Niente logout, niente nuovo accesso ogni volta. È questa, almeno, l’idea che emerge dalla beta.

Sul fronte della sicurezza, al momento non risultano cambiamenti alla struttura principale del servizio. Ogni profilo dovrebbe continuare a usare la crittografia end-to-end di WhatsApp, già prevista per messaggi e chiamate, mantenendo separati dati e preferenze. In altre parole, l’app non diventerebbe un unico contenitore confuso: tre profili, tre spazi diversi.

Restano però alcuni punti da chiarire. Per esempio i backup su iCloud, le notifiche nella schermata di blocco e l’eventuale sincronizzazione con i dispositivi collegati. Sono dettagli tecnici ancora aperti. E saranno importanti, perché è lì che si capirà quanto questa funzione sarà davvero comoda nell’uso quotidiano.

Tempi di rilascio incerti e possibile distribuzione graduale

Al momento Meta non ha annunciato una data ufficiale per il rilascio del supporto ai tre account WhatsApp su iPhone. La presenza nella beta conferma che il lavoro è in corso, ma non significa che il debutto sia vicino. In passato, alcune funzioni viste in anticipo sono arrivate dopo poche settimane. Altre hanno richiesto mesi, anche con modifiche importanti prima della versione finale.

Se i test andranno avanti, è probabile che la novità arrivi prima a un gruppo ristretto di beta tester iOS e solo dopo agli utenti della versione stabile. Una scelta prudente, già seguita da WhatsApp per molte funzioni delicate, dalle novità sulla privacy agli strumenti per le community. Meglio procedere un passo alla volta, soprattutto quando in gioco ci sono più account e numeri di telefono diversi.

Per gli utenti iPhone, dunque, l’attesa continua. Ma il segnale è concreto: WhatsApp sta lavorando per portare anche su iOS una gestione più ampia dei profili, fino a tre account nella stessa applicazione. Se confermata, la funzione potrebbe cambiare il modo in cui molte persone organizzano le comunicazioni di tutti i giorni. Senza grandi rivoluzioni visibili. Solo con qualche passaggio in meno.