WhatsApp, chi già può attivare la funzione “liquida”: il nuovo aggiornamento non solo nella tastiera

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp, che introduce il design Liquid Glass, sta rapidamente guadagnando popolarità tra gli utenti, segnando un significativo cambiamento visivo nell’app.

Dopo un periodo di beta testing e una distribuzione iniziale limitata, la nuova interfaccia sta lentamente diventando più diffusa, anche se il rilascio rimane graduale e non ancora universale. Per molti utenti, la funzione è già attiva, mentre altri potrebbero dover aspettare ulteriori aggiornamenti prima di poterla utilizzare. Questo cambiamento coinvolge sia WhatsApp Messenger che WhatsApp Business, segnando un’evoluzione importante nell’aspetto e nella funzionalità dell’applicazione.

Cos’è il design Liquid Glass

Il Liquid Glass è un design introdotto da Apple con iOS 16, che ha subito suscitato opinioni contrastanti. Caratterizzato da superfici trasparenti e traslucide, il design imita l’effetto del vetro liquido, con un effetto visivo che cambia in base al contenuto sottostante. In WhatsApp, questa interfaccia offre un’esperienza più fluida e visivamente interessante, con trasparenze e livelli sovrapposti che arricchiscono l’estetica complessiva.

Dal punto di vista visivo, l’aggiornamento è immediatamente evidente. La barra delle schede diventa un elemento distintivo: separata dal resto dell’interfaccia, crea un effetto di profondità che rende l’esperienza d’uso più dinamica. La semi-trasparenza permette agli utenti di intravedere il contenuto sottostante durante la navigazione tra le varie sezioni, offrendo un effetto di continuità visiva che si adatta automaticamente alla modalità chiara e scura dell’app.

I pulsanti diventano più morbidi e traslucidi, migliorando l’estetica generale e rispondendo con animazioni fluide che accentuano l’interattività dell’app. Anche i menu contestuali seguono questo stile, con superfici che lasciano filtrare delicatamente gli elementi sottostanti. Il tutto rende l’interfaccia più elegante e coerente con l’ecosistema iOS.

Il cambiamento non solo nella tastiera

Una delle modifiche più apprezzate riguarda la tastiera, che ora si integra meglio con il resto dell’interfaccia, adattandosi al design Liquid Glass. Questo permette una navigazione più coesa e un’interazione più intuitiva, con una resa visiva che migliora l’usabilità. Inoltre, l’aggiornamento si estende anche ad altri elementi interattivi, che rispondono in modo più fluido alle azioni dell’utente, rendendo l’esperienza complessiva più piacevole e immediata.

L’implementazione del Liquid Glass non è ancora completa. Alcune sezioni dell’app sono già state adattate, mentre altre sono ancora in fase di aggiornamento. Tra le funzionalità previste nei prossimi aggiornamenti, vi è l’estensione del nuovo design anche al player dei messaggi vocali, un passo importante per rendere l’esperienza utente ancora più coerente e visivamente accattivante.

L’aggiornamento è stato rilasciato in modo graduale, e mentre alcuni utenti possono già godere della nuova interfaccia, altri potrebbero dover attendere un po’ prima che sia attivo anche sui loro dispositivi. La distribuzione non è uniforme, segno che WhatsApp sta gestendo il rollout in modo controllato per evitare eventuali problemi tecnici e ottimizzare l’esperienza utente.