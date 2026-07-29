WhatsApp cambia per sempre: non sarà più l'App che abbiamo utilizzato fino ad oggi

Il cambiamento riguarda soprattutto le chat di WhatsApp su iPhone, cioè il posto in cui gli utenti passano più tempo: la conversazione. Le nuove bolle dei messaggi sono più arrotondate, con margini appena rivisti e un testo che respira di più. Non è una rivoluzione, va detto. Molti potrebbero accorgersene solo dopo qualche minuto. Però la differenza c’è: la schermata appare meno schiacciata, più ordinata, più in linea con lo stile attuale di iOS.

Cambia anche la sensazione mentre si legge una chat. I messaggi inviati e ricevuti hanno forme più morbide, meno rigide rispetto al passato. Gli spazi tra una bolla e l’altra aiutano a distinguere meglio gli scambi, soprattutto nelle conversazioni lunghe. Sui social e nei forum dedicati alle beta, alcuni utenti hanno scritto che la nuova grafica “sembra più naturale su iPhone”. Una sintesi efficace: WhatsApp prova ad avvicinarsi di più al mondo Apple, senza rinunciare alla propria identità.

Più vicina a iMessage: colori, forme e lettura più chiara

Il confronto con iMessage viene spontaneo. Le nuove bolle di WhatsApp su iPhone, per forma e proporzioni, ricordano di più quelle dell’app di messaggistica di Apple. Restano però i colori e i segni tipici della piattaforma di Meta. Insomma, le chat non diventano una copia di iMessage, ma il richiamo si nota: bordi più rotondi, grafica più pulita, testo più facile da leggere.

Un primo piano di una chat su iPhone con bolle più arrotondate e spaziature pulite, in linea con il restyling di WhatsApp su iOS.

Sul fronte dei colori, WhatsApp mantiene la distinzione tra messaggi inviati e ricevuti, con tonalità familiari per chi usa l’app ogni giorno. L’idea non sembra quella di cambiare le abitudini degli utenti, ma di accompagnarle. Anche perché nelle app di messaggistica ogni dettaglio pesa. Una bolla troppo grande, un contrasto poco chiaro, un bordo meno leggibile possono rendere più faticosa una chat di lavoro, una conversazione in famiglia o un gruppo molto attivo. Dettagli, certo. Ma nell’uso quotidiano fanno la differenza.

La somiglianza con iMessage può essere letta anche come una scelta di maggiore coerenza con iOS. Apple, negli anni, ha costruito uno stile grafico molto riconoscibile: elementi morbidi, spazi ben definiti, passaggi visivi leggeri. WhatsApp, una delle app più usate al mondo, sembra muoversi nella stessa direzione: meno stacchi visivi, più continuità con l’esperienza generale dell’iPhone.

Aggiornamento graduale: chi vede già le nuove bolle e chi deve aspettare

La distribuzione del nuovo design delle chat WhatsApp su iPhone non sembra essere arrivata a tutti nello stesso momento. Come spesso accade con gli aggiornamenti dell’app, Meta procede per gradi: prima una parte degli utenti, poi un rilascio più ampio tramite le versioni disponibili su App Store e, in alcuni casi, con attivazioni lato server. Tradotto: due iPhone con la stessa versione di WhatsApp possono mostrare grafiche diverse per qualche giorno.

Secondo le prime segnalazioni online, alcuni utenti vedono già le nuove bolle dei messaggi, mentre altri hanno ancora il vecchio layout. Per ora non c’è una comunicazione pubblica dettagliata di Meta con una data unica per tutti. Il consiglio pratico resta quello di sempre: controllare di avere installato l’ultima versione di WhatsApp per iOS e attendere l’attivazione della nuova interfaccia. “Mi è comparsa dopo l’aggiornamento, senza fare nulla”, ha scritto un utente in una discussione dedicata all’app. Un dettaglio che torna con il modo in cui la piattaforma rilascia spesso le novità.

Nelle prossime settimane la modifica potrebbe raggiungere più utenti, salvo eventuali correzioni legate ai riscontri ricevuti. È una fase normale per un servizio usato da una platea enorme: si prova, si guardano le reazioni, poi si decide se accelerare o sistemare ancora qualcosa. E su WhatsApp, dove anche un piccolo ritocco viene visto da milioni di persone, la prudenza non è mai casuale.

Perché WhatsApp ritocca iOS: leggibilità, identità e sfida con iMessage

Il restyling delle bolle dei messaggi va inserito in un percorso più ampio. Negli ultimi anni WhatsApp ha lavorato molto su funzioni e grafica: community, canali, messaggi fissati, reazioni, passkey, strumenti per la privacy e aggiornamenti visivi arrivati un po’ alla volta. L’app non è più soltanto una chat essenziale, come agli inizi. È diventata uno spazio personale e professionale insieme, dove la leggibilità conta sempre di più.

Su iPhone, poi, il confronto con iMessage resta un punto delicato. Negli Stati Uniti il servizio di Apple ha un peso molto forte, mentre in Europa e in Italia WhatsApp resta centrale nelle comunicazioni di tutti i giorni. Avvicinare l’interfaccia allo stile di iOS può ridurre la distanza percepita tra le due esperienze, senza rinunciare alle funzioni multipiattaforma che restano uno dei punti forti dell’app di Meta.

C’è infine il tema dell’identità. WhatsApp deve restare riconoscibile, ma non può dare l’idea di essere fermo. Le nuove bolle su iPhone vanno proprio in questa direzione: un ritocco misurato, visibile soprattutto a chi apre l’app molte volte al giorno, pensato per rendere la conversazione più leggibile e più vicina all’ambiente Apple. Nessuno stravolgimento, almeno per ora. Piuttosto un aggiustamento silenzioso, di quelli che non fanno troppo rumore ma cambiano piano piano il modo in cui un’app viene percepita.