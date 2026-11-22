La funzione, individuata da WABetaInfo nella versione 2.26.46.4, punta a dare più margine di scelta su spazio, costi e gestione dei dati. Per ora, però, resta una prova: prima di arrivare a tutti serviranno controlli su bug, stabilità e funzionamento nelle impostazioni dell’app.

La novità tocca una funzione che molti usano senza pensarci troppo: il backup di WhatsApp. È quella copia che permette di recuperare chat, foto, video e messaggi vocali quando si cambia telefono o si reinstalla l’app. Fino a oggi, su Android, il punto di riferimento è stato Google Drive. Con questo test, invece, nelle impostazioni compare anche il cloud di Meta come destinazione alternativa.

Gli screenshot pubblicati da WABetaInfo, sito che segue da anni le versioni di prova di WhatsApp, mostrano una voce dedicata alla scelta del provider. Non è ancora un aggiornamento disponibile per tutti: la funzione si trova nella beta Android 2.26.46.4 e, come spesso accade, potrebbe restare in prova per settimane o mesi prima di arrivare nella versione stabile. Meta, al momento, non ha indicato una data per il rilascio generale.

Il passaggio pesa anche perché porta una parte della gestione dei dati dentro l’ecosistema Meta, già proprietaria di WhatsApp, Instagram e Facebook. Per gli utenti, però, la questione è molto pratica: quanto spazio c’è, quanto costa e che cosa succede ai file se si cambia piano o si torna a Google Drive.

Piani e prezzi: 2 GB gratis, poi si sale fino a 4 TB con Meta One

La proposta di Meta parte da 2 GB gratuiti per salvare i backup WhatsApp. Possono bastare a chi conserva soprattutto messaggi di testo e pochi allegati. Diventano pochi, invece, per chi ha chat piene di foto, video, documenti e note vocali, magari nei gruppi di lavoro o in quelli di famiglia. Bastano pochi video in alta qualità e lo spazio finisce in fretta.

Schermata di backup nel cloud su smartphone con laptop sullo sfondo: scelta dell’archiviazione e focus su sicurezza dei dati.

Per chi ha bisogno di più memoria, nelle schermate compare il piano Plus: 2,49 euro al mese per 100 GB. È pensato per chi vuole includere nel backup anche molti contenuti multimediali, senza dover cancellare spesso le conversazioni. Più in alto c’è Meta One, con prezzi tra 6,99 e 20,99 euro al mese, fino a 4 TB. Una fascia adatta a chi ha archivi molto pesanti o usa più servizi legati all’ecosistema del gruppo.

Resta da vedere come Meta presenterà questi piani nella versione finale dell’app e se ci saranno differenze tra Paesi. Per ora, le informazioni arrivano dalla beta e dalle rilevazioni di WABetaInfo. Un punto, però, è già chiaro: Google Drive non sparisce. WhatsApp aggiunge una seconda opzione e lascia la scelta all’utente.

Crittografia end-to-end, passkey e chiave a 64 cifre: così saranno protetti i backup

Secondo quanto emerso nella beta, i backup caricati sui server Meta saranno protetti da crittografia end-to-end. In sostanza, il contenuto del salvataggio non dovrebbe essere leggibile da terzi e, seguendo il modello già usato da WhatsApp per le chat, nemmeno dal team dell’app. È un punto importante, perché nei backup finiscono spesso dati molto personali: conversazioni private, immagini, documenti, ricevute e contatti.

Questa protezione porta però anche una responsabilità in più. Per accedere al backup cifrato servirà una passkey oppure una chiave a 64 cifre. Se si perde il metodo scelto, recuperare i dati può diventare difficile o impossibile. Proprio perché la cifratura impedisce a WhatsApp di “aprire” il contenuto al posto dell’utente.

È il solito equilibrio tra sicurezza e praticità. Da una parte, la crittografia end-to-end riduce i rischi di accessi non autorizzati ai file salvati nel cloud. Dall’altra, obbliga a conservare con attenzione le credenziali. Un passaggio che molti potrebbero sottovalutare al primo avvio, magari andando avanti rapidamente tra le schermate di configurazione.

Abbonamento non rinnovato: quattro mesi prima della cancellazione dei dati

C’è poi il nodo dello spazio a pagamento. Se un utente salva il proprio backup WhatsApp sul cloud Meta e poi decide di non rinnovare l’abbonamento, i dati non verranno cancellati subito. In base alle informazioni emerse dalla beta, Meta concederà quattro mesi di tempo prima dell’eliminazione definitiva dei contenuti eccedenti o legati al piano non più attivo.

È un margine utile per decidere il da farsi: rinnovare il piano, liberare spazio, spostare il backup o tornare a Google Drive. Il periodo di tolleranza evita cancellazioni immediate, ma non elimina il rischio per chi ignora gli avvisi o rimanda troppo. Dopo quei quattro mesi, la rimozione potrà diventare definitiva.

La fase di test servirà anche a capire come l’app segnalerà queste scadenze. Notifiche, messaggi nelle impostazioni e avvisi prima della cancellazione avranno un ruolo importante. Il backup, del resto, è una funzione che molti scoprono davvero solo quando serve: dopo un telefono rotto, un cambio dispositivo, una reinstallazione fatta di fretta. Ed è lì che la differenza tra una copia aggiornata e un archivio perso diventa concreta.