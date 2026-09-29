WhatsApp cambia di nuovo l'interfaccia, ma per gli utenti questa volta è tutto poco chiaro

WhatsApp sta preparando un nuovo cambiamento grafico su Android, ma questa volta il vero problema è capire quando e per chi arriverà davvero.

La modifica riguarda una delle aree più usate dell’app, cioè la barra di navigazione inferiore. Il nuovo design è già comparso in una versione beta, ma non risulta ancora attivo nemmeno per tutti i tester. Per ora, quindi, ci sono più indizi che certezze su quello che cambierà davvero.

Barra flottante e angoli arrotondati: cosa cambia nella beta Android 2.26.38.10

A segnalare la novità è stata WABetaInfo, che l’ha individuata analizzando WhatsApp beta per Android 2.26.38.10, distribuita tramite Google Play Store. Il cambiamento più evidente riguarda la comparsa di una barra di navigazione flottante, staccata dal bordo inferiore dello schermo e con angoli arrotondati.

Non più una fascia attaccata al resto dell’interfaccia, quindi, ma un elemento separato, più morbido, in linea con lo stile che molte app stanno adottando negli ultimi anni. Dai primi riscontri, WhatsApp starebbe provando il nuovo aspetto sia con il tema chiaro sia con il tema scuro. Le differenze sembrano saltare di più all’occhio con il tema chiaro, dove il distacco tra sfondo e barra si vede meglio. Non è una rivoluzione, questo è chiaro. Ma riguarda una delle parti più usate dell’app, e basta questo per rendere il test tutt’altro che secondario.

Il confronto con iPhone: più coerenza visiva, ma senza copiare Liquid Glass

Il nuovo design avvicina WhatsApp per Android alla versione per iPhone, dove la barra inferiore ha già un aspetto più morbido e separato dal resto della schermata. La somiglianza si vede, soprattutto nell’idea della barra flottante con bordi arrotondati.

Al momento, però, non ci sono segnali di una copia completa dell’interfaccia iOS. Anche WABetaInfo resta prudente: su Android non risultano tracce dello stesso effetto traslucido legato al linguaggio Liquid Glass. La scelta sembra piuttosto andare verso una maggiore coerenza visiva tra le due piattaforme, senza cancellare le differenze tra Android e iOS.

Meta lo ha già fatto in passato, con ritocchi graduali e non sempre identici da un sistema all’altro. Nel 2023, per esempio, WhatsApp aveva portato in basso le sezioni principali dell’app, rendendo più rapido il passaggio tra chat, aggiornamenti, community e chiamate. Ora proprio quella zona torna al centro dei lavori.

Tempi incerti: perché il nuovo look non è ancora disponibile per i tester

Il punto più nebuloso resta quello dei tempi. La nuova barra di navigazione è ancora in fase di sviluppo e non è stata attivata nemmeno per i beta tester che hanno installato l’ultima versione disponibile. In altre parole, scaricare la beta 2.26.38.10 non basta per provarla.

Meta potrebbe abilitarla più avanti a un gruppo ristretto, come spesso accade con le funzioni in prova, ma per ora non ha indicato quando. Resta anche da capire se il design arriverà davvero così come è stato visto. WhatsApp potrebbe ancora cambiare dimensioni, colori, spaziature o trasparenze prima del rilascio pubblico.

Nei mesi scorsi l’app ha testato anche una nuova scheda Contatti, modifiche per Status e Canali, oltre ad alcuni strumenti legati a Meta AI. Il quadro fa pensare a un lavoro più ampio sulla navigazione. Per ora, però, agli utenti restano solo indizi. E una domanda semplice: quando cambierà davvero WhatsApp su Android?