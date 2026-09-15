WhatsApp cambia ancora volto: il design Liquid Glass arriva su iPhone

WhatsApp cambia ancora aspetto su iPhone, con un nuovo design che rende menu e barre più trasparenti e sempre più vicini allo stile Apple.

L’aggiornamento interviene soprattutto sugli elementi che si usano ogni giorno, dalle barre di navigazione ai comandi rapidi e ai menu delle conversazioni. Le funzioni restano sostanzialmente le stesse, ma l’interfaccia assume un aspetto più leggero e coerente con le versioni più recenti di iOS.

WhatsApp 26.35.74, cosa cambia davvero nell’app

Con la versione 26.35.74, WhatsApp ritocca ancora il proprio aspetto dopo le modifiche viste nelle ultime settimane. Prima erano arrivati messaggi di testo e vocali con angoli più arrotondati, più spazio bianco intorno ai contenuti e un’immagine generale più leggera. Anche foto e video erano stati rivisti, con l’addio ai bordi verdi più evidenti che per anni hanno reso l’app subito riconoscibile.

Ora tocca a una presenza più marcata del Liquid Glass, l’effetto visivo di Apple che fa sembrare alcuni elementi trasparenti, quasi sospesi sopra la schermata. Non è una rivoluzione: le chat restano dove sono, così come i pulsanti principali. Però la differenza si vede appena si apre l’app, soprattutto sugli iPhone aggiornati alle versioni più recenti di iOS. Sui social c’è già chi parla di un’interfaccia “più da sistema Apple che da WhatsApp”. Una formula informale, ma non lontana dal punto.

Menu, barre e reazioni rapide: dove si vede l’effetto trasparente

La novità più evidente riguarda la barra di navigazione sopra l’elenco delle chat, ora più trasparente e più legata allo sfondo. Il precedente ritocco aveva già portato il Liquid Glass nella barra inferiore dell’app; con questo aggiornamento l’effetto si allarga.

Si nota anche nei menu che compaiono quando si tiene premuto un messaggio: il pannello con le reazioni rapide e le azioni disponibili ha bordi più morbidi, trasparenze e un aspetto meno piatto. Lo stesso vale per alcuni menu interni, dove uno slider traslucido accompagna lo scorrimento tra le voci.

Sono dettagli piccoli, ma concreti. Chi usa WhatsApp ogni giorno per lavoro, tra gruppi, note vocali e messaggi fissati, li noterà in fretta. Per ora Meta non ha diffuso una spiegazione tecnica dettagliata, ma l’aggiornamento segue la strada già presa da molte app dopo l’arrivo del Liquid Glass su iPhone.

iOS 27 e rilascio: quando arriva il nuovo WhatsApp per tutti

Il rilascio coincide con l’arrivo di iOS 27, disponibile da lunedì 14 settembre 2026 per gli iPhone compatibili. In questo modo WhatsApp per iPhone si presenta con un’interfaccia più vicina a quella del sistema operativo Apple.

Su iOS 27, secondo quanto indicato da Apple, gli utenti possono regolare dalle impostazioni il livello di trasparenza del Liquid Glass per tutto il sistema. WhatsApp, invece, non offre ancora un comando interno per modificare questo effetto.

Per provare il nuovo design bisogna installare la versione 26.35.74 o una successiva dall’App Store. Se dopo l’aggiornamento non cambia subito nulla, non è detto che ci sia un problema: come spesso accade con le novità grafiche e funzionali di WhatsApp, il rilascio può avvenire a scaglioni e richiedere giorni, in alcuni casi settimane, prima di arrivare su tutti gli account. Serve un po’ di pazienza. Probabilmente poca, ma serve.