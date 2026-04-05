WhatsApp, anche se non stai scrivendo ti vedono online: l’ultimo aggiornamento che sfida la privacy degli utenti

WhatsApp è sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare l’esperienza utente, ma l’ultima funzione scoperta nelle versioni beta sta suscitando preoccupazioni sulla privacy.

L’aggiornamento in arrivo promette di cambiare il modo in cui visualizziamo i contatti attivi, ma con un’inquietante implicazione: anche se non stai scrivendo, i tuoi contatti potrebbero vederti come online. Scopri cosa comporta questo cambiamento e come potrebbe influire sulla tua privacy.

Perché ti vedono online anche se non stai scrivendo

L’ultima novità rilevata su WhatsApp riguarda una funzione che permette agli utenti di vedere chi è attivamente online, anche se non sta inviando messaggi. Questa funzione è stata individuata da WABetaInfo nell’ultima versione beta dell’app per Android (versione 2.26.13.3) e, anche se non è ancora disponibile per tutti, potrebbe cambiare radicalmente la dinamica di interazione tra gli utenti.

La novità consiste in un elenco visibile nelle impostazioni dell’app, dove compariranno i contatti attivi con un’icona verde accanto ai loro nomi. Questo renderà più facile avviare conversazioni con chi è connesso in quel momento. In particolare, i contatti che non sono salvati in rubrica ma con cui si è avuto uno scambio di messaggi di recente saranno inclusi nell’elenco. Potrebbero essere anche mostrati i membri di gruppi con cui si è interagito di più, aumentando così la visibilità delle persone online.

Implicazioni per la privacy: chi può vederti online?

La grande preoccupazione legata a questa nuova funzione riguarda la privacy. Sebbene WhatsApp continui a offrire opzioni per nascondere lo stato online attraverso le impostazioni, questa funzionalità potrebbe limitare quella libertà. Se un utente ha scelto di non mostrare il proprio stato online, questo continuerà ad essere rispettato dalla piattaforma, ma solo se si è impostata tale preferenza. In altre parole, se non hai modificato le tue impostazioni, tutti i tuoi contatti attivi saranno visibili.

Nonostante le preoccupazioni, WhatsApp sta testando il nuovo aggiornamento in modo interno, e si prevede che l’opzione sarà disponibile a tutti tra qualche mese. L’idea di spostare la lista degli utenti attivi dalla sezione delle impostazioni alla schermata principale potrebbe rendere ancora più semplice visualizzare chi è online, ma con il rischio di esporre più facilmente la propria attività online.

Con l’arrivo di questa funzione, gli utenti potrebbero ritrovarsi più vulnerabili rispetto alla visibilità del loro stato su WhatsApp. Non resta che aspettare il rilascio ufficiale per vedere se il cambiamento sarà confermato o modificato in base al feedback degli utenti.