WhatsApp aggiunge una nuova funzionalità a tutti i tuoi messaggi: ecco come funziona

Con l’aggiornamento dell’app, i testi non compariranno più soltanto fermi sullo schermo, ma entreranno nella conversazione con un piccolo movimento. Chi non gradisce l’effetto potrà comunque gestire o disattivare le animazioni dalle impostazioni.

La novità riguarda il modo in cui appaiono i messaggi WhatsApp. Quando un testo viene inviato o ricevuto, non resta più semplicemente fermo nella conversazione: entra nella chat con una breve animazione, dalla parte destra dello schermo. Un dettaglio grafico, sì, ma di quelli che si notano. Soprattutto se si usa l’app di continuo, tra gruppi di lavoro, chat di famiglia e conversazioni private.

Secondo quanto riportato da iPhoned, la funzione arriva con un nuovo aggiornamento del servizio di messaggistica di Meta e riguarda sia le chat individuali sia i gruppi WhatsApp. Animazioni simili erano già presenti per alcuni elementi, come i messaggi vocali. Ora lo stesso effetto viene esteso anche ai messaggi di testo. Non cambia il contenuto, non cambia la privacy: cambia solo il modo in cui il messaggio compare sullo schermo.

Impostazioni WhatsApp: dove trovare la voce per gestire le animazioni

A qualcuno piacerà, perché rende l’app più vivace. Altri potrebbero trovarlo inutile, o persino fastidioso, soprattutto nelle chat molto movimentate. Per questo WhatsApp lascia un margine di scelta: le animazioni sono attive di default, ma l’utente può intervenire dalle impostazioni.

Uno smartphone con chat di messaggistica suggerisce i nuovi effetti di animazione dei messaggi e le opzioni per gestirli.

La nuova voce si trova nelle impostazioni di WhatsApp, nella sezione dedicata alle chat. Per gli utenti iPhone, il percorso indicato è questo: aprire l’app, toccare “Jij” — cioè la scheda personale nella versione olandese citata dalla fonte — nella barra in basso, entrare in “Chats” e poi selezionare “Animazioni”. Nella versione italiana i nomi potrebbero cambiare leggermente, ma il percorso resta lo stesso: profilo o impostazioni, poi chat, quindi animazioni.

Da quella schermata si può decidere quali elementi della conversazione mostrare con effetti di movimento. Non solo i testi, quindi. WhatsApp sta raccogliendo in un unico pannello più opzioni legate all’aspetto delle chat, lasciando all’utente la scelta finale. Non è un dettaglio da poco: negli ultimi anni le app si sono riempite di micro-animazioni, reazioni, indicatori e simboli. Per qualcuno rendono tutto più moderno, per altri solo più affollato.

In pratica, chi lascia attiva la funzione vedrà i messaggi animati in WhatsApp comparire con una transizione nella finestra della chat. Chi preferisce un’interfaccia più semplice potrà spegnere le singole opzioni. Il senso è chiaro: Meta introduce l’effetto, ma non lo rende obbligatorio senza via d’uscita.

Come disattivare le animazioni dei messaggi e degli altri elementi in chat

Per disattivare le animazioni dei messaggi WhatsApp, bisogna entrare nella sezione Animazioni e spegnere l’interruttore relativo ai messaggi chat. Una volta disattivata la voce, i testi torneranno a comparire come prima, senza movimento in ingresso. Se si cambia idea, basta riattivare l’opzione.

Lo stesso vale per le altre voci presenti nella schermata. Se l’app mostra interruttori separati per più elementi — per esempio messaggi, notifiche interne o altri contenuti della conversazione — ognuno può essere regolato a parte. È una funzione pensata per chi vuole aggiornare l’app, ma senza per forza accettare ogni nuovo effetto grafico.

Al momento dell’attivazione, la funzione risulta impostata su “attiva” per tutti i messaggi. Molti utenti potrebbero accorgersene solo aprendo una chat dopo l’aggiornamento: arriva un testo, si vede il movimento laterale, e scatta la domanda classica — “ma prima faceva così?”. Da lì, passando per le impostazioni, si potrà tornare a una visualizzazione più sobria.

Quando arriva la novità: versione minima di WhatsApp e tempi di rilascio

La distribuzione delle nuove animazioni su WhatsApp è graduale e potrebbe non comparire subito su tutti gli account. Come spesso accade con le funzioni dell’app di Meta, il rilascio può richiedere da alcuni giorni a qualche settimana, anche dopo aver installato l’ultima versione disponibile. Non è detto, quindi, che due utenti con lo stesso telefono vedano la novità nello stesso momento.

Secondo le informazioni riportate dalla fonte, per usare la funzione serve almeno WhatsApp versione 26.26.73 o una versione successiva. Su iPhone conviene controllare gli aggiornamenti nell’App Store e installare l’ultima release disponibile. Dopo l’aggiornamento, la voce può comparire direttamente nell’app, senza altri passaggi.

La novità arriva mentre WhatsApp continua a lavorare su altri ritocchi dell’interfaccia, compresi nuovi indicatori grafici e una presenza più visibile delle funzioni legate a Meta AI, dove disponibili. Per molti utenti, però, il primo cambiamento sarà molto più immediato: i messaggi si muovono. E se l’effetto non piace, si può spegnere.