WhatsApp adesso riesce a saperlo: con la nuova funzione si attiva subito l'indicatore

Il motivo è semplice: l’app non deve leggere le parole nella casella di testo per mostrare quel segnale. Le basta registrare un’attività temporanea, separata dal messaggio vero e proprio. La curiosità è tornata a circolare tra gli utenti, ma la risposta sta tutta in questa distinzione: una cosa è sapere che qualcuno sta preparando una risposta, un’altra è conoscere che cosa sta scrivendo.

La scritta “sta scrivendo…” non dice nulla sul contenuto del messaggio. Indica solo che l’utente ha aperto il campo di testo e ha iniziato a digitare. È un segnale di servizio, niente di più. Un po’ come vedere qualcuno prendere carta e penna: si capisce che sta per scrivere, ma non si sa cosa.

Su WhatsApp questo avviso serve a rendere la conversazione più immediata. Se compare l’indicatore, chi aspetta una risposta capisce che dall’altra parte c’è attività. Non è detto, però, che quel messaggio venga poi inviato. Può essere cancellato, riscritto, lasciato lì. L’app segnala l’azione, non il risultato.

Indicatore di digitazione e messaggio: due cose diverse

Il punto centrale è la differenza tra indicatore di digitazione e testo del messaggio. Il primo è un segnale tecnico: informa la chat che qualcosa sta accadendo. Il secondo è la comunicazione vera e propria, quella che parte solo quando l’utente preme invio. Sono due livelli diversi.

Uno smartphone mostra l’indicatore di digitazione a tre puntini in una chat, segnale di attività separato dal contenuto del messaggio.

Un esempio arriva dalla WhatsApp Cloud API, l’interfaccia di Meta pensata per aziende e sviluppatori che collegano WhatsApp ai propri servizi. Nella documentazione è previsto un typing indicator, cioè un indicatore di scrittura, che può essere inviato come elemento autonomo rispetto al contenuto del messaggio. Non è una fotografia completa di come funzioni l’app usata ogni giorno da miliardi di persone, ma chiarisce un punto: per la piattaforma l’attività di digitazione e le parole del messaggio possono restare separate.

In pratica, quando una persona comincia a scrivere, WhatsApp può aggiornare lo stato della conversazione. Se si ferma, quello stato può cambiare di nuovo. Il messaggio entra in gioco solo al momento dell’invio. Fino ad allora, per quanto emerge dal funzionamento noto del servizio e dagli strumenti messi a disposizione da Meta, non serve trasmettere la bozza parola per parola.

Crittografia end-to-end: che cosa protegge e che cosa resta visibile

La crittografia end-to-end protegge il contenuto dei messaggi inviati su WhatsApp. In sostanza, impedisce al servizio di leggerli mentre viaggiano dal mittente al destinatario. Meta indica il protocollo Signal come base del sistema usato dall’app, anche per mantenere standard di sicurezza nelle comunicazioni con servizi compatibili di terze parti. Il contenuto, quindi, resta accessibile soltanto alle persone presenti nella conversazione.

Questo non vuol dire, però, che ogni informazione legata all’uso dell’app sparisca. Un servizio di messaggistica ha bisogno anche di segnali tecnici: sapere se una persona è online, se un messaggio è stato consegnato, se una chat è attiva in quel momento. Sono dati che descrivono il funzionamento della conversazione, non ciò che viene detto.

È la stessa differenza che passa tra sapere che una telefonata è in corso e conoscere le parole pronunciate durante la chiamata. La prima informazione riguarda l’esistenza dell’interazione. La seconda entra nel contenuto. Nel caso di WhatsApp, la scritta “sta scrivendo…” appartiene alla prima categoria. Da sola, non significa che i messaggi vengano letti.

Online, spunte blu e vocali: gli altri segnali dell’attività in chat

La scritta “sta scrivendo…” non è l’unico segnale con cui WhatsApp mostra cosa sta accadendo intorno a una conversazione. Ci sono anche lo stato online, le spunte blu, le conferme di consegna e l’avviso legato alla registrazione di un messaggio vocale. Hanno funzioni diverse, anche se per l’utente fanno parte dello stesso spazio di chat.

Lo stato online indica che una persona sta usando l’app in quel momento. Le spunte riguardano invece un messaggio già inviato: una segnala l’invio, due la consegna, quelle blu — se attive nelle impostazioni sulla privacy — indicano la lettura. L’avviso sulla registrazione di un vocale funziona in modo simile all’indicatore di scrittura: dice che è iniziata un’interazione, ma non anticipa il contenuto dell’audio.

C’è poi un equivoco piuttosto comune. L’indicatore “sta scrivendo…” non c’entra con il testo predittivo della tastiera, che può suggerire parole mentre l’utente digita. WhatsApp non sta prevedendo la frase che verrà inviata. Sta solo mostrando un segnale di attività. È proprio questa separazione tra contenuto dei messaggi e metadati di funzionamento a spiegare perché l’app possa far comparire i tre puntini senza leggere quello che stiamo scrivendo.