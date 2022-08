Webcam Portatile Logitech C615: approfitta ora dello sconto del 63% su Amazon

Grazie alla qualità video impeccabile e una messa a fuoco automatica rapida e fluida, potrai usare questa webcam per riunioni di lavoro tramite Zoom, Teams e Skype al meglio delle tue possibilità. La webcam C615 di Logitech ha una risoluzione fino a Full HD 1080p e frame rate di 30 fps, ed è dotata della correzione della luce HD che garantisce una nitidezza in vari ambienti di illuminazione, compresi quelli dove è presente poca luce. Acquistala su Amazon a soli 33,99€ invece di 91,99€.

Una lente in vetro migliora la qualità dell’immagine e i dettagli fini, mentre un singolo microfono mono con tecnologia di cancellazione del rumore assicura che la tua voce risulti sempre chiara. Inoltre, un campo visivo di 78° crea un’area dell’immagine adatta. Per adattarsi meglio al tuo spazio di lavoro, la fotocamera ruota di 360°.

Compatibile con Windows, Mac, Chrome e Android, la webcam C615 si collega al sistema tramite USB 2.0 tipo A plug-and-play. Può essere montato utilizzando la clip o l’attacco per treppiede.

L’obiettivo di vetro abbinato alla risoluzione in Full HD da 1080p è ottimo sia per le chiamate che per la registrazione, mentre la messa a fuoco automatica veloce garantisce che il tuo video rimanga sempre nitido, anche se ti muovi, sei vicino alla webcam o stai mostrando oggetti e documenti.

Dotato di correzione della luce HD, la C615 si adatta alle condizioni di illuminazione per produrre immagini di qualità migliore e più luminose, anche in condizioni di scarsa luce. Inoltre il microfono integrato per la riduzione del rumore assicura che la tua voce sia chiara, anche se ti trovi in ​​un ambiente affollato.

La C615 ruota di 360°, offrendoti una maggiore flessibilità per ottenere la giusta angolazione. Il design pieghevole si ripiega e protegge l’obiettivo in modo da poter infilare la webcam nella borsa o persino in tasca. Approfitta ora dello sconto del 63% e acquistala su Amazon, e ricordi di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.