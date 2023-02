La Trust GXT 1160 non ti ha convinto? Non mi arrendo, e ti segnalo un’altra offerta davvero interessante. Ti dico infatti che Logitech C920 HD Pro, una webcam con risoluzione Full HD e a 30fps, è attualmente scontata del 30%. Questo significa che puoi acquistare l’amatissima webcam di Logitech a soli 72,99€. Potrebbe sembrarti un prezzo esagerato per un accessorio di questo tipo, ma ti assicuro che la C920 HD vale anche più del suo prezzo di listino.

La webcam Logitech C920 HD Pro trasmette video Full HD e 1080p a 30 ‎fotogrammi al secondo, sia su Skype che su altre piattaforme per videoconferenze. Si collega al dispositivo tramite USB ed è perfettamente compatibile sia con Microsoft che macOS.

L’obiettivo in vetro è a cinque elementi e la messa a fuoco automatica garantisce sempre il massimo della chiarezza e della nitidezza. Inoltre, grazie alla correzione automatica della luminosità, questa webcam ottimizza l’immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione, senza però comprometterne il bilanciamento.

La Logitech C920 dispone di tutto quello di cui hai bisogno per videoconferenze di lavoro e/o videochiamate con amici e parenti. Sulla parte frontale ci sono infatti due microfoni omnidirezionali, perfetti per far risultare la tua voce sempre naturale e chiara.

Prima di mettere la parola fine a questo articolo, voglio ricordarti che lo sconto del 30% potrebbe avere breve durata. Per questo motivo – nel caso tu fossi realmente interessato/a – ti consiglio di concludere in breve tempo l’acquisto della webcam.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.