Il peggio sembra essere passato (per fortuna!), ma dopo la pandemia di COVID-19 un po’ tutti si sono resi conto di quanto le nuove abitudini – smart working, didattica a distanza e così via – abbiano anche i loro lati positivi. Per tale motivo, ti segnalo l’ottima webcam Full HD (1080p) di Trust che in queste ore puoi acquistare a soli 16,93 euro grazie al super sconto del 72%.

La Trust GXT 1160 è una webcam davvero interessante e soprattutto versatile. Supportando la risoluzione Full HD e avendo un microfono incorporato, è perfetta non solo per i meeting su Zoom, Microsoft Teams, Skype e piattaforme simili, ma anche per i content creator e gli streamer che vogliono condividere il proprio pensiero con il web (con video su YouTube o dirette su Twitch, ad esempio) senza dover spendere chissà quale cifra.

La webcam è facilissima da utilizzare. Ti basta un collegamento USB e il gioco è fatto. Una volta lanciata l’applicazione che desideri usare, sei pronto/a a farti vedere e sentire. La puoi posizionare sia sul cornice alta del monitor (anche del notebook, se vuoi) oppure su una superficie piana diversa. Sì, perché la GXT 1160 di Trust è munita di un supporto che ti permette di poggiarla praticamente ovunque.

Con obiettivo grandangolare, microfono integrato, messa a fuoco automatica e bilanciamento automatico del bianco, la webcam di Trust è perfetta per le tue esigenze. E poi, con lo sconto del 72%, è assolutamente da considerare un best buy.

